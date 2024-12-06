"Финам" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг бумаг Сбербанка на уровне "покупать" с целевой ценой 356,5 рубля для обыкновенных и привилегированных акций, сообщается в комментарии заместитель руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова.

"Сбер провел День инвестора, где сообщалось, что сложные внешние условия не должны помешать банку продолжать демонстрировать хорошие финпоказатели в 2025 году, - пишет эксперт. - В частности, банк ждет рентабельности капитала (ROE) "не ниже 22%". Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, чистая процентная маржа таргетируется на уровне "не ниже 5,6%" после ожидаемых "свыше 5,8%" по итогам 2024 года. Стоимость риска составит 1,5% (против ожидаемых 1,1-1,2% в этом году), а отношение операционных расходов к доходам - 30-32%. Рост чистого комиссионного дохода прогнозируется в диапазоне 7-10%".

Менеджмент банка также сообщил, что полностью готов к выполнению антициклической надбавки и ожидает восстановление группового норматива достаточности капитала H20 в следующем году до целевых 13,3% с учетом выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли за 2024 год. При этом Греф отметил, что Сбер не собирается переходить к выплате промежуточных дивидендов, подчеркивается в комментарии.

"Заявления менеджмента подтверждают наши ожидания, что благодаря положению в секторе и эффективной бизнес-модели Сбер продолжит уверенно противостоять ухудшению операционной среды для банков и, вероятно, будет и далее демонстрировать позитивную динамику основных финпоказателей и щедро вознаграждать своих акционеров", - резюмирует Додонов.

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