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06 декабря 2024 года 19:05

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 6 декабря. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 2 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в начале недели продемонстрировали небольшое снижение, отыгрывая публикацию в США новой порции макроэкономических данных.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре повысился до 48,4 пункта с 46,5 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM), который рассчитывает данный индикатор. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост индекса до 47,5 пункта. Между тем октябрьский индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемый S&P Global, в ноябре увеличился до 49,7 пункта с 48,5 пункта в октябре, согласно окончательным данным. Значение индекса было пересмотрено с повышением с предварительно объявленных 48,8 пункта.

Цены отечественных евробондов во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне отсутствия заметных движений в секторе американских казначейских обязательств.

Ситуация как на рынке базовых активов, так и в сегменте российских еврооблигаций 4-5 декабря не претерпела заметных изменений. Котировки US Treasuries демонстрировали боковую динамику на фоне публикации в США неоднозначной макроэкономической статистики и ряда заявлений представителей Федрезерва. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре опустился до 52,1 пункта по сравнению с 56 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это минимальный уровень за три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное снижение показателя - до 55,5 пункта.

Данные отраслевой организации ADP, опубликованные в среду, показали некоторое охлаждение рынка труда. Число рабочих мест в частном секторе США в ноябре увеличилось на 146 тыс. после октябрьского повышения на 184 тыс. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал более существенный рост числа рабочих мест в ноябре - на 163 тыс.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем считает, что, возможно, пришло время для замедления темпов снижения процентных ставок в США на фоне более высокой, чем хотелось бы, инфляции и ослабления беспокойства по поводу состояния рынка труда. По его словам, вероятно, будет целесообразно продолжить сокращение стоимости заимствований с течением времени, но риски слишком быстрого снижения ставок выше, чем риски слишком слабого смягчения.

"Кажется важным сохранять опциональность политики, и, возможно, приближается время рассмотреть замедление темпов снижения процентных ставок или приостановку, чтобы тщательно оценить текущую экономическую ситуацию, поступающую информацию и меняющиеся перспективы", - сказал Мусалем в среду на симпозиуме Bloomberg & Global Interdependence Center в Нью-Йорке. Он также повторил, что ФРС близка к достижению своих целей по максимальной занятости и ценовой стабильности.

Глава ФРС Сент-Луиса ожидает, что инфляция приблизится к целевому уровню в 2% в течение следующих двух лет. Тем не менее, добавил он, опубликованные с сентября данные указывают на наличие риска того, что прогресс в замедлении темпов роста потребительских цен "может остановиться или, возможно, обратится вспять".

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 9 тыс., до 224 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 215 тыс., а не 213 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа заявок до 215 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

В последний день недели цены US Treasuries умеренно подросли, отыгрывая публикацию в США ежемесячных данных по американскому рынку труда, в то время как рынок отечественных евробондов вновь пребывал в безыдейном состоянии. После выхода статистики оценка рынком вероятности снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в декабре повысилась до 87%, тогда как неделю назад она составляла 66,5%.

Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 227 тыс., сообщило министерство труда страны. Согласно пересмотренным данным, в октябре показатель вырос на 36 тыс., а не на 12 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце увеличилась до 4,2% с 4,1% в октябре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 220 тыс. и сохранение безработицы на прежней отметке, по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics предполагали увеличение на 200 тыс. и подъем безработицы до 4,2%.

Минфин РФ в конце недели сообщил о завершении процесса замещения 13 выпусков суверенных евробондов РФ. В рамках операции совокупно было замещено еврооблигаций Российской Федерации на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу (с учетом амортизационной структуры евробондов с погашением в 2030 году), или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков еврооблигаций РФ, сообщило министерство.

Оставшиеся незамещенными еврооблигации Российской Федерации номинальным объемом $11,6 млрд (также с учетом амортизации) продолжат обращение на вторичном рынке и будут обслуживаться согласно действующему порядку, установленному указом президента от 9 сентября 2023 года, напоминает министерство. Исходя из данных, которые приводит Минфин, коэффициент замещения по десяти выпускам превысил 70%, а у трех самых долгосрочных - с погашением в 2042, 2043 и 2047 годах - он оказался ниже 50%.

"Благодаря проведенному замещению еврооблигаций Российской Федерации инвесторы, поучаствовавшие в данной операции, больше не будут испытывать трудностей из-за недружественных действий иностранных расчетно-клиринговых организаций, в том числе проблем со вторичным обращением соответствующих долговых инструментов и с получением причитающихся платежей", - заявил министр финансов Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении. Силуанов отметил, что все права таких инвесторов в российские суверенные долговые обязательства теперь надежно защищены российской финансовой инфраструктурой, а проведенное замещение послужит хорошей основой для качественного и всестороннего развития национального долгового рынка.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 70,71% от номинала (их доходность увеличилась на 1 базисный пункт, составив 8,96% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в стоимости 0,11%, подорожав до 30,94% от номинала (его доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 17,74% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 0,05%, подешевев до 74,01% от номинала (доходность увеличилась на 2 базисных пункта и составила 8,29% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за пять дней на 0,23%, до 69,14% от номинала (их доходность выросла на 62 базисных пункта - до 30,77% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году упали в цене на 0,1% - до 65,06% от номинала (доходность увеличилась на 24 базисных пункта, составив 23,15% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 0,03% - до 66,86% от номинала (их доходность увеличилась на 8 базисных пунктов, составив 14,71% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 0,02% - до 66,78% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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