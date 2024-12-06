"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Fix Price с целевой ценой 437 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Ритейлер Fix Price сообщил о решении совета директоров компании распределить промежуточные дивиденды сразу за 3 года, когда компания их не выплачивала, - отмечает эксперт. - Общая рекомендованная сумма составила 30 млрд руб., или 35,314 руб. на расписку, что дает доходность около 16% к текущей цене. Закрытие реестра назначено на 13 декабря. Ранее в наших комментариях мы отмечали, что смена юрисдикции на Казахстан должна позволить существенно упростить процесс выплаты дивидендов у компании. Для прошлой выплаты группе пришлось получать разрешение правительственной комиссии на перевод средств. При этом общая сумма выплат стала для нас позитивным сюрпризом. Дивиденды компания сможет выплатить из накопленных денежных средств, которые по итогам 3К составляли почти 40 млрд руб.".

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