Возможно закрепление индекса Мосбиржи выше 2600п на следующей неделе - "Велес Капитал"

Возможно закрепление индекса Мосбиржи выше 2600 пунктов на следующей неделе при отсутствии явного геополитического негатива, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский фондовый рынок на следующей неделе продолжит жить геополитическими новостями, при отсутствии явного негатива со стороны которых может осуществлять попытки роста и закрепления выше 2600 пунктов по индексу Мосбиржи и 800 пунктов по индексу РТС, - пишет эксперт в комментарии. - В обратном случае инвесторов может ждать обновление годовых минимумов 2426 пунктов и 723 пункта соответственно. Динамика РТС, впрочем, может поддерживаться курсом рубля на укрепление после многочисленных словесных интервенций представителей финансовых кругов".

По мнению Кожуховой, покупки в ближайшие дни могут наблюдаться по подтвержденным дивидендным историям с закрытиями реестров в декабре и январе: "Полюсу" Fix Price, SFI, "Магниту", "ЛУКОЙЛу", "Роснефти", HeadHunter, "Европлану", "Займеру", "Евротрансу", "Татнефти", "Северстали", "ФосАгро". На взгляд эксперта, нельзя исключать динамики лучше рынка и по эмитентам, от которых ждут щедрых дивидендов уже по итогам всего 2024 года, таким как Сбербанк.

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