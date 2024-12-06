Цена нефти Brent может составить в среднем $80/барр. в 2025г - инвестбанк "Синара"

Цена нефти Brent может составить в среднем $80 за баррель в 2025году в результате усилий ОПЕК+ по сохранению дефицита на рынке, полагают эксперты инвестиционного банка "Синара" Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

"Заседание ОПЕК+, состоявшееся 5 декабря, имеет три ключевых последствия для рынка нефти, - отмечают аналитики в обзоре. - Во-первых, группа из восьми стран-членов, в которую входят Россия и Саудовская Аравия, согласилась распространить дополнительное добровольно взятое на себя сокращение добычи на 2,2 мбс на 1К25. Во-вторых, теперь добычу планируется постепенно восстанавливать 18 месяцев, с апреля 2025 года по сентябрь 2026 года, а не 12 месяцев, как было установлено ранее. В-третьих, альянс из 19 стран в рамках сделки ОПЕК+ продлил сотрудничество до конца 2026 года, установив уровни добычи на 2026 год такими же, как и на 2025 год. Полагаем, в течение ближайших торговых сессий цены на нефть позитивно отреагируют на решение ОПЕК+ отсрочить увеличение добычи до 2К25, т. к. тем самым увеличивается прогнозируемый на ближайшие месяцы дефицит".

Согласно новому графику, в декабре 2025 года добыча нефти ОПЕК+ увеличится на 1,2 мбс в годовом сопоставлении, что ниже предполагавшегося ранее темпа в 2,5 мбс, отмечается далее в обзоре. Однако ожидаемый рост добычи альянсом лишь немного превышает мировой спрос на нефть (+1,1 мбс) и оставляет место для конкуренции с производителями в Северной и Южной Америке: США, Канадой, Бразилией, Гайаной, подчеркивают Бахтин и Мордовцев.

"Мы не меняем долгосрочного прогноза цен на нефть Brent ($75/барр. с 2026 года) и считаем, что в 2025 году с учетом того, что ОПЕК+ продолжает прилагать усилия к сохранению дефицита на рынке, они могут составить в среднем $80/барр.", - прогнозируют эксперты инвестбанка.

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