"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 210 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 210 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,73%, стоп-приказ: 169 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Количество частных инвесторов на Московской бирже увеличилось на 0,5 млн в ноябре, при этом общий объем торгов в прошлом месяце составил 124,8 трлн руб., отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена вышла за уровень 190 руб. и закрепляется ниже, однако последние торговые дни наблюдается повышенный объем, что потенциально может стать фактором отскока. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 169 руб. риск на портфель составит 0,42%", - указывают в "Финаме".

"Московская биржа" - крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.

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