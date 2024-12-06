Рынок акций РФ утром поднялся к 2550п по индексу МосБиржи, лидируют бумаги "Группы Позитив"

Москва. 6 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу сохранил восходящий импульс вечерних торгов четверга в рамках коррекционного отскока, в то время как внешние рынки подают смешанные сигналы и просела нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $72 за баррель); индекс МосБиржи поднялся в район 2550 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа Позитив" (+2%). Во "втором эшелоне" продолжилось ралли расписок Fix Price (+4,5%) на новостях о дивидендах за 2022-2024 годы.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2546,52 пункта (+1,4%), индекс РТС - 775,95 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 декабря, составляет 103,3837 руб. (-85,24 копейки).

Подорожали также акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,1% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) подтверждает планы по достижению рентабельности капитала в 2024 году на уровне 23%, заявил глава банка Герман Греф на дне инвестора кредитной организации. Он напомнил, что рентабельность капитала Сбербанка за 9 месяцев превысила 25%. "И нет сомнений, что целевой уровень рентабельности на этот год 23% будет нами достигнут", - сказал Греф.

Ранее сообщалось, что Сбербанк прогнозирует рентабельность капитала в 2024 году на уровне свыше 23%.

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%).

Инфляция в России в 2024 году точно превысит октябрьский прогноз ЦБ РФ (8-8,5%), может оказаться даже больше 9%, сообщил советник Банка России Кирилл Тремасов на Российском облигационном конгрессе Cbonds в Санкт-Петербурге.

По оценке Тремасова, абсолютной уверенности в точном снижении ставки ЦБ РФ в 2025 году быть не должно, надо следить за отклонением ситуации в экономике от базового прогноза. Пик ключевой ставки будет таким, который потребуется для возвращения инфляции к таргету, настройтесь на продолжительную жесткость ДКП, предупредил Тремасов.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ сохраняет повышенную волатильность. Сильное влияние оказывает геополитика, которая может развернуть ситуацию как в негативную, так и позитивную сторону. В то же время дополнительным негативным фактором служит потенциальное ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ и риторика официальных представителей регулятора по этому вопросу. В США участники рынка готовятся к выходу в пятницу данных по рынку труда за ноябрь, что также добавляет волатильности на рынках, полагают эксперты "БКС МИ".

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 2500-2550 пунктов.

"Несмотря на итоги вчерашних торгов, текущие вводные для российского рынка остаются прежними. Повышение ключевой ставки ЦБ уже заложено в цены, однако более уверенно говорить о развороте рынка можно будет лишь при замедлении инфляции, смягчении позиции ЦБ или официальных заявлениях о готовности Запада к переговорам с Россией. Пока ни один из этих факторов не реализован, поэтому сохраняем вероятность дальнейшего снижения индекса", - считает он.

Разворот рынка акций вверх накануне вечером был обусловлен несколькими факторами, полагает аналитик. Во-первых, во второй половине дня в СМИ появилось все больше сообщений о возможном перемирии. Во-вторых, страны ОПЕК+ продлили ограничения на добычу нефти, что поддерживает мировые цены и позитивно сказывается на российском рынке. В-третьих, сказалось значительное снижение индекса МосБиржи в предыдущие дни. Дополнительным фактором могло стать укрепление рубля. Хотя для экспортеров это негативный момент, но укрепление национальной валюты может ослабить инфляционное давление, что, в свою очередь, повышает ожидания смягчения позиции ЦБ, считает Головинов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ утром в пятницу продолжил попытки повышения четверга, которое стало возможным благодаря поступлению многочисленных сообщений в СМИ о готовности Украины пойти на мирные переговоры. На рынке акций в целом сохраняется повышенная волатильность с быстрой сменой настроений. В пятницу важным корпоративным событием выступает день инвестора Сбербанка, который продолжает показывать рекордные результаты прибыли и готовится к выплате аналогичных впечатляющих дивидендов по итогам 2024 года. Покупки в Сбербанке могут поддерживать весь российский рынок, считает Кожухова.

Внешний фон утром в пятницу неоднозначный: цены на нефть стабильны после незначительного снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичные. Инвесторы ожидают выхода в пятницу отчета по занятости в США за ноябрь, который, по средним прогнозам, может показать ускорение темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе до 202 тыс. Сильные данные по рынку труда в моменте представляют собой опасность для акций и золота ввиду рисков дальнейшей нисходящей коррекции из-за опасений ужесточения позиции ФРС в следующем году, считает аналитик.

Для индекса МосБиржи ближайшим сопротивлением выступает рубеж 2550 пунктов. Долларовый РТС отступил от поддержки 740 пунктов и преодолел сопротивление 760 пунктов со следующей важной отметкой 780 пунктов, заключила Кожухова.

В США в четверг индексы акций снизились на 0,2-0,6% во главе с Dow Jones в рамках коррекции после обновления максимумов днем ранее; инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

В пятницу в Азии наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,6%), подросла Европа (индекс FTSE топчется на месте, CAC 40 и DAX прибавили 0,2-0,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются менее чем на 0,1%).

Инвесторы оценивают статданные и продолжают следить за ситуацией в Южной Корее.

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль, возможно, планирует повторное введение военного положения, заявил его бывший протеже, лидер правящей партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун и призвал к его немедленному отстранению от власти.

Между тем главная оппозиционная партия страны добивается голосования по предложению об импичменте президента в субботу, 7 декабря.

Индекс опережающих экономических индикаторов Японии, рассчитываемый правительством страны и позволяющий оценить перспективы ее экономики на несколько месяцев вперед, в октябре снизился до минимальных с апреля 2023 года 108,6 пункта с пересмотренных вниз 108,9 пункта месяцем ранее, согласно предварительным данным. Аналитики в среднем прогнозировали 108,9 пункта и в позапрошлом месяце.

Также инвесторы ждут, что власти КНР на ключевых политических мероприятиях в этом месяце объявят дополнительные меры поддержки экономики, пишет Trading Economics.

Тем временем объем промышленного производства в ФРГ в октябре уменьшился на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали подъема на 1,2%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены остаются под давлением продаж после прошедшего накануне министерского заседания ОПЕК+, на котором было принято решение о дальнейшей отсрочке планирующегося увеличения добычи.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $71,87 за баррель (-0,3% и -0,3% накануне), январская цена WTI - $68,1 за баррель (-0,3% и -0,4% в четверг).

ОПЕК+ в четверг приняла решение о продлении действующих на 2025 год квот еще и на 2026 год. При этом увеличение квоты ОАЭ на 300 тыс. баррелей в сутки, которое должно было произойти с января по сентябрь 2025 года, теперь будет осуществляться с апреля 2025 года по сентябрь 2026 года.

Кроме того, восемь стран-добровольцев (Great 8 - Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Россия и Оман) приняли решение продлить свои ограничения по добыче, которые действуют дополнительно к квотам, на 1,65 млн б/с - до конца 2026 года, а ограничения на 2,2 млн б/с продлить на весь первый квартал 2025 года, а затем постепенно отменять их до сентября 2026 года.

Во "втором эшелоне" выросли расписки Fix Price (+4,5%, до 220,9 рубля), акции ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+3,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,8%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,8%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,1%).

Совет директоров ритейлера Fix Price принял решение о выплате промежуточных дивидендов акционерам из расчета 31,314 рубля на обыкновенную акцию или GDR, сообщила накануне компания. Дивиденды будут выплачены за 2022, 2023 и 2024 годы, общая сумма выплат составит 30 млрд рублей, дата закрытия реестра акционеров - 13 декабря.

Подешевели утром в пятницу бумаги ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-7,4% и -4,3% "префы"), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 20,26 млрд рублей (из них 1,45 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,25 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 503,83 млн рублей на "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF)).