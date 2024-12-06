Ближайшая цель отскока индекса Мосбиржи - 2600-2630п - "Альфа-Инвестиции"

Ближайшая цель отскока вверх по индексу Мосбиржи находится на уровнях 2600-2630 пунктов, считает руководитель направления информационно-аналитического контента "Альфа-Инвестиций" Василий Карпунин.

"Укрепление рубля негативно для акций экспортеров, но в то же время сокращается давление на инфляцию. В итоге это снижает необходимость чрезвычайно сильного ужесточения денежно-кредитной политики, что позитивно для акций и облигаций. На дневном графике индекса Мосбиржи формируется позитивная техническая картина. Зона поддержки расположена на уровне 2425-2460 пунктов. Ближайшая цель отскока находится возле 2600-2630 пунктов", - указывает эксперт в обзоре.

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