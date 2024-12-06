Вероятно укрепление рубля ближе к уровню 13,5 руб. за юань - "Алор Брокер"

Вероятно продолжение укрепления рубля и уход курса валютной пары юань/рубль ближе к уровню 13,5 руб. за юань, считают аналитики инвестиционной компании "Алор Брокер".

Страны ОПЕК+ решили перенести наращивание добычи на более поздние сроки. Так, объем в 2,2 млн баррелей в сутки планируется постепенно возвращать на мировой рынок с 1 апреля 2025 года, а сокращение добычи 1,65 млн б/с продлено до конца декабря следующего года. Новость была ожидаема рынком, отмечают эксперты, и не привела к изменению котировок нефти, однако эти меры будут поддерживать сырье. "Ожидаем, что в ближайшее время цена нефти марки Brent продолжит оставаться в диапазоне $70-76 за баррель", - указывают они в материале инвесткомпании.

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