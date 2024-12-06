"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку бумаг Норникеля и негативную оценку акций РусАла

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку бумаг ГМК "Норильский никель" и негативную оценку акций "РусАла", сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Ахмеда Алиева.

"РусАл" нуждается в дивидендах от "Норникеля", и судебные разбирательства между акционерами продолжаются. Не исключен возврат к выплатам по итогам 2024 года: свободный денежный поток ГМК вышел из минуса. Но дивиденды могут быть низкими. Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции "Норникеля" и негативный на бумаги "РусАла". Компании торгуются с дисконтом 25-30% по Р/Е. Такую оценку нельзя назвать очень низкой при высоких процентных ставках в экономике в настоящее время", - пишут эксперты.

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