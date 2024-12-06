Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для бумаг Fix Price

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для расписок Fix Price, сообщается в материале старшего аналитика Константина Белова.

Компания сообщила в четверг о решении совета директоров выплатить промежуточные дивиденды за 2022-2024 гг. на сумму 30 млрд руб. (35 руб. на бумагу). Закрытие реестра назначено на 13 декабря, последний день торгов с дивидендами - 12 декабря.

"С учетом уже состоявшихся в текущем году выплат объявленные значительные промежуточные дивиденды предполагают распределение примерно 75% чистой прибыли за 2022-2024 гг. Решение не требует отдельного утверждения со стороны акционеров, поскольку выплаты промежуточные, а не финальные. Наряду с этим российская дочерняя компания Fix Price не обязана получать разрешение правительства на перевод средств в свою головную структуру в Казахстане, который относится к дружественным странам, - отмечает эксперт. - Новость стала позитивным сюрпризом и тут же была отыграна на Московской бирже. Мы оставляем в силе рейтинг "держать" по ним".

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