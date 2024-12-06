Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2500-2550п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2500-2550 пунктов в пятницу, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Несмотря на итоги торгов четверга, текущие вводные для российского рынка остаются прежними. Повышение ключевой ставки уже заложено в цены, однако более уверенно говорить о развороте рынка можно будет лишь при замедлении инфляции, смягчении позиции ЦБ или официальных заявлениях о готовности к переговорам с Россией. Пока ни один из этих факторов не реализован, поэтому сохраняем вероятность дальнейшего снижения индекса", - пишет эксперт в комментарии.

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