Индекс Мосбиржи может показать рост в пятницу утром - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи может показать рост в начале торговой сессии в пятницу, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"С технической точки зрения мрачная картина среды в четверг наполнилась яркими красками. Индекс Мосбиржи удержался над годовыми минимумами, сделал выкуп глубокой просадки на повышенном обороте, вернул себе психологическую планку 2500 пунктов и закрылся "в потолок" - под 2530 пунктов. Инерционная природа рынка сегодня уже за фондовых "быков", то есть на пятничном открытии импульс вверх способен сохраниться. Локальное сопротивление - область 2550 пунктов, - пишет аналитик в обзоре. - С учетом окончания волатильной торговой недели закрытие рынка в пятницу станет показательным - удержание темпа роста четверга и возвращенных важных технических поддержек в индексе может привести к дальнейшему восстановлению рынка".

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