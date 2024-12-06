Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 6 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 9 тыс., до 224 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 215 тыс., а не 213 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа заявок до 215 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Между тем дефицит внешнеторгового баланса США в октябре снизился на 11,9% относительно предыдущего месяца - до $73,8 млрд, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в сентябре отрицательное сальдо торгового баланса составило $83,8 млрд, а не $84,4 млрд, как было объявлено ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения дефицита до $75 млрд с объявленного ранее сентябрьского уровня.

Азиатские рынки акций не показывают единой динамики на торгах в пятницу, инвесторы оценивают статданные и продолжают следить за ситуацией в Южной Корее. Южнокорейский президент Юн Сок Ёль, возможно, планирует повторное введение военного положения, заявил его бывший протеже, лидер правящей партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун и призвал к его немедленному отстранению от власти. Между тем главная оппозиционная партия страны добивается голосования по предложению об импичменте президента в субботу, 7 декабря. Полиция и прокуратура Южной Кореи создали отдельные следственные группы для рассмотрения обвинений, связанных с кратковременным введением в стране военного положения во вторник, сообщает "Ренхап".

Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 0,4%. До заявлений Хан Дон Хуна о возможности повторного введения военного положения индикатор демонстрировал умеренный рост. Японский Nikkei 225 уменьшается на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,6%. Вместе с тем китайский Shanghai Composite поднимается на 1%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%. Инвесторы ждут, что власти КНР на ключевых политических мероприятиях в этом месяце объявят дополнительные меры поддержки экономики.

В свою очередь цены на нефть стабилизировались на торгах в пятницу после прошедшего накануне министерского заседания ОПЕК+, на котором было принято решение о дальнейшей отсрочке планирующегося увеличения добычи. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $72,09 за баррель, что соответствует уровню закрытия предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на 0,3%, до $72,09 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,07%, до $68,35 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на 0,4%, до $68,3 за баррель.

ОПЕК+ в четверг приняла решение о продлении действующих на 2025 год квот еще и на 2026 год. При этом увеличение квоты ОАЭ на 300 тыс. баррелей в сутки, которое должно было произойти с января по сентябрь 2025 года, теперь будет осуществляться с апреля 2025 года по сентябрь 2026 года. Кроме того, восемь стран-добровольцев (Great 8 - Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Россия и Оман) приняли решение продлить свои ограничения по добыче, которые действуют дополнительно к квотам, на 1,65 млн б/с - до конца 2026 года, а ограничения на 2,2 млн б/с продлить на весь первый квартал 2025 года, а затем постепенно отменять их до сентября 2026 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 5 декабря снизилась в 1,8 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,442 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,593 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,15% и составил 102,47 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,12%, опустившись до 925,81 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Атомэнергопром-001P-02" (-2,7%), "РЖД-28" (-1,38%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-1,19%), а в лидерах повышения - облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (+2,82%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (+1,94%) и "Ростелеком-001P-04R" (MOEX: RTKM) (+0,54%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ завершил размещение 2-летних облигаций серии ПБО-002P-47 номинальным объемом 25 млрд рублей, реализовав 80% займа на 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 29 ноября. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред в размере 1,7% годовых. ВЭБ 3 декабря провел также сбор заявок на 2-летние облигации серии ПБО-002Р-46, примерный объем которых может составить 45 млрд рублей. По выпуску предусмотрены переменные двухнедельные купоны с привязкой к RUONIA, спред пока не раскрывался. По займу в течение всего срока обращения существует возможность предъявить бумаги к выкупу: дата начала приобретения - третий рабочий день с даты начала размещения облигаций; дата окончания приобретения - рабочий день, предшествующий дате погашения облигаций. Техразмещение данного выпуска запланировано на 10 декабря.

Микрофинансовая компания "Т-Финанс" 6 декабря разместит выпуск годовых облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей с индексируемым номиналом. Номинальная стоимость каждой облигации в дату начала размещения составит 100 рублей и далее будет индексироваться в зависимости от ежедневного значения ключевой ставки ЦБ. По выпуску предусмотрен один годовой купон, его ставка составит 0,01% годовых. Заем предназначен для квалифицированных инвесторов.

ООО "Славпроект" 12 декабря начнет размещение годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Облигации будут размещаться в течение всего срока обращения. Ставка 1-4-го квартальных купонов установлена на уровне 31,5% годовых. Номинальная стоимость бондов - 10 тыс. рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 17-18-го купонов облигаций серии 001Р-02 на уровне 15% годовых. Десятилетний выпуск на 30 млрд рублей был размещен в декабре 2016 года. Ставка текущего полугодового купона - 7% годовых, по выпуску предстоит оферта с исполнением 18 декабря.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 8-го купона облигаций серии 002P-06 сроком обращения 3,5 года на уровне 26% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 500 млн рублей началось 16 мая 2024 года. На текущий момент размещены бумаги на 418,2 млн рублей. Ставки 1-42-го ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплат 36-го, 38-го и 40-го купонов и 40% от номинала - в дату выплаты 42-го купона (погашения). Предусмотрены также call-опционы в даты окончания 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов.

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) выкупило по оферте 74 тыс. 328 облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала, что составляет 1,06% выпуска. Компания разместила выпуск на 7 млрд рублей со сроком обращения 35 лет в декабре 2017 года. Ставка текущего квартального купона до следующей оферты с исполнением в декабре 2025 года - 21% годовых.

ООО "Чистая планета" допустило технический дефолт при выплате 14-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 1,438 млн рублей. "Обязательства не исполнены по причине доначисления налогов, которое произошло 3 декабря 2024 года, в связи с этим были заблокированы счета. 4 декабря - задолженность по налогам была погашена, произошел краткосрочный дефицит ликвидности. Компания с учетом текущих поступлений от операционной деятельности в течении 5-7 рабочих дней исполнит в полном объеме свои обязательства перед инвесторами", - говорится в сообщении компании. Дата истечения срока технического дефолта - 19 декабря, планируемая дата исполнения обязательств - до 16 декабря. Пятилетний выпуск на 100 млн рублей был размещен в октябре 2023 года. Ставки 1-18-го ежемесячных купонов установлены на уровне 17,5% годовых. По выпуску предусмотрены сall-опционы в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов по усмотрению эмитента и безотзывная оферта в дату окончания 18-го купона.