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06 декабря 2024 года 09:35

Возможно продолжение укрепления рубля к юаню на торгах в пятницу - ПСБ

Возможно продолжение укрепления рубля на торгах в пятницу, курс пары юань/рубль может пойти ниже на насыщении рынка валютой, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Рубль резко укрепился к юаню и доллару в четверг, причем биржевой курс юаня опускался в коридор 13,5-13,7 руб., зону проторговки октября-начала ноября, констатирует эксперт.

"Отметим также заметный рост торговой активности (парой юань/рубль с поставкой "завтра" на Московской бирже наторговали более чем на 10 млрд юаней, что в полтора раза превышает средний уровень за предыдущие пять рабочих дней) и дальнейшее падение стоимости юаневых РЕПО, отражающих насыщение рынка валютой, - пишет Локтюхов в обзоре. - Учитывая сохраняющиеся сложности в проведением трансграничных платежей, решающий вклад в нормализацию ситуация на валютном рынке внесли меры Банка России по увеличению продаж юаней. И теперь уже видны риски формирования некоторого навеса предложения и более сильного, чем мы ожидали в начале недели, укрепления российской валюты, ввиду в первую очередь более ограниченных возможностей по валютным переводам из России из-за последних финансовых санкций со стороны США. Ждем новых попыток юаня уйти в диапазон 13,5-13,7 руб., который выступает и технически значимым уровнем поддержки".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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