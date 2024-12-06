Возможно продолжение укрепления рубля к юаню на торгах в пятницу - ПСБ

Возможно продолжение укрепления рубля на торгах в пятницу, курс пары юань/рубль может пойти ниже на насыщении рынка валютой, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Рубль резко укрепился к юаню и доллару в четверг, причем биржевой курс юаня опускался в коридор 13,5-13,7 руб., зону проторговки октября-начала ноября, констатирует эксперт.

"Отметим также заметный рост торговой активности (парой юань/рубль с поставкой "завтра" на Московской бирже наторговали более чем на 10 млрд юаней, что в полтора раза превышает средний уровень за предыдущие пять рабочих дней) и дальнейшее падение стоимости юаневых РЕПО, отражающих насыщение рынка валютой, - пишет Локтюхов в обзоре. - Учитывая сохраняющиеся сложности в проведением трансграничных платежей, решающий вклад в нормализацию ситуация на валютном рынке внесли меры Банка России по увеличению продаж юаней. И теперь уже видны риски формирования некоторого навеса предложения и более сильного, чем мы ожидали в начале недели, укрепления российской валюты, ввиду в первую очередь более ограниченных возможностей по валютным переводам из России из-за последних финансовых санкций со стороны США. Ждем новых попыток юаня уйти в диапазон 13,5-13,7 руб., который выступает и технически значимым уровнем поддержки".

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