Рынок акций РФ в четверг развернулся вверх и превысил 2510п по индексу МосБиржи, раллировал на 22% Fix Price

Москва. 5 декабря. Рынок акций РФ, снижавшийся в первой половине торгов в четверг на статистике об ускорении инфляции в России, к вечеру развернулся вверх за счет закрытия коротких позиций игроками. Индекс МосБиржи отскочил выше 2510 пунктов после падения днем ниже 2440 пунктов; во "втором эшелоне" раллировали расписки Fix Price (+22%) на новостях о высоких дивидендах.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2510,83 пункта (+1%), индекс РТС - 765,08 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 декабря, составил 103,3837 руб. (-85,24 копейки).

По данным Росстата, инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря составила 0,50% после 0,36% с 19 по 25 ноября и 0,37% с 12 по 18 ноября. Из данных за конец ноября - начало декабря этого и прошлого годов следует, что на 2 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,01% с 8,66% на 25 ноября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные цифры по годовой инфляции на конец ноября Росстат опубликует 11 декабря.

Подорожали в четверг расписки OZON (MOEX: OZON) (+3,8%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8% и +1,8% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%, до 6783,5 рубля), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%).

Акционеры "ЛУКОЙЛа" на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам работы за 9 месяцев 2024 года в размере 514 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщила компания.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал промежуточные дивиденды в размере 531,9 рубля на акцию. На получение дивидендов могут претендовать акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 17 декабря.

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,2%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в четверг двигался в волатильном ключе, на минимуме индекс коснулся 2438 пунктов, а к концу дня покупатели действовали более уверенно, подняв индикатор выше 2500 пунктов. При этом рубль заметно укрепился, а нефть Brent продолжила ценовые колебания в коридоре $72-73 за баррель.

Отчасти продажи в начале торгов четверга были связаны с вышедшими накануне данными Росстата по потребительской инфляции, которая ускорилась выше 9% г/г. Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ возросла. Еще одна причина локального ухудшения сантимента - сделанное накануне главой Минфина Антоном Силуановым заявление о том, что в следующем году в министерстве от "Газпрома" не ждут дивидендов. Тем не менее, к вечеру на рынке наблюдалось восстановление акций энергохолдинга и других "голубых фишек", в том числе тяжеловесных бумаг Сбербанка, отметил эксперт.

Страны ОПЕК+ ожидаемо сохранили действующие квоты добычи до конца 2026 года. При этом участники альянса отложили увеличение добычи нефти сразу на три месяца, до II квартала 2025 года. В пятницу Минтруда США представит ключевой отчет по занятости за ноябрь. Это важный ориентир для ФРС, в индексе доллара возможна волатильность. В еврозоне выйдет оценка ВВП за III квартал. На российском рынке в конце недели дни инвестора проведут Сбербанк и "Интер РАО". Акционеры "Северстали" и HeadHunter (SPB: HEAD) на внеочередных собраниях обсудят дивидендные выплаты. В пятницу покупательская активность может быть сдержанной, движения индекса МосБиржи могут оставаться разнонаправленными. Прогноз на 6 декабря - 2475-2575 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, российский рынок акций к концу торговой сессии вышел в коррекционный "плюс" после двух дней активного снижения. Ключевое влияние на рынок продолжают оказывать геополитические новости на тему снижения эскалации напряженности и инфляционные данные.

Подросли в четверг акции ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (+0,8%) в преддверии заседания совета директоров, на котором будет обсуждаться вопрос об увеличении уставного капитала. Также торговался в "плюсе" "Европлан" (MOEX: LEAS) (+1,1%, до 600,2 рубля) после утверждения на ВОСА дивидендов за 9 месяцев в размере 50 рублей на акцию. Положительная динамика наблюдается в акциях "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+2,8%) - четверг последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2024 года, которые составят 2,11 рубля на акцию. Также выросли вместе с рынком акции ВТБ, несмотря на комментарии главы банка Андрея Костина о том, что банк, скорее всего, не будет выплачивать дивиденды за 2024 год. Также, по его словам, ВТБ планирует до конца года выйти из капитала "Первой грузовой компании", отметил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций к окончанию основных торгов в четверг вышел в уверенный "плюс", очевидно, отреагировав на череду сообщений о подготовке Украины к проведению мирных переговоров.

Рубль продолжил отыгрывать позиции на фоне комментариев министра финансов РФ Антона Силуанова о стабилизации ситуации как на рынке в целом, так и в вопросе расчетов с контрагентами после санкций против Газпромбанка (MOEX: GZPR). Вице-премьер РФ Александр Новак при этом заявил, что не видит предпосылок для дальнейшего ослабления рубля, который, по его словам, постепенно находит точку равновесия.

Расписки Fix Price подскочили после неожиданного объявления о выплатах промежуточных дивидендов за 3 года в размере 35,314 руб. на акцию с текущей доходностью 16,6% и закрытием реестра уже 13 декабря. Покупки акций "Татнефти" проходили без очевидных краткосрочных драйверов. Акции обоих типов торгуются с дивидендами за III квартал 2024 года в размере 17,39 руб. на бумагу с закрытием реестра 8 января. В четверг финдиректор Ozon сообщил о намерении компании оставаться публичной и об отсутствии планов ухода с рынка. Сбербанк в пятницу намерен провести день инвестора, на котором может подтвердить амбициозные планы, в том числе по годовым дивидендам. По "префам" "Сургутнефтегаза" проходила фиксация прибыли на фоне укрепления рубля, отметила аналитик.

Акции "Русала" отступили от минимумов дня, но все же оставались под давлением внутрикорпоративных факторов. В частности, в четверг стало известно, что "Интеррос" направил в Высокий суд Лондона возражения на иск "Русала", касающийся соглашения акционеров "Норникеля", по которому сохраняется дивидендная неопределенность. Цены на алюминий, которые осенью подогревали покупки в "Русале", также уже несколько недель находятся в стадии консолидации, напомнила Кожухова.

На западных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. Европейский регион, несмотря на внутренние политические события, начинает выглядеть более уверенно, очевидно, рассчитывая на улучшение экономической ситуации в следующем году. В пятницу пересмотренные данные по ВВП еврозоны за III квартал, вероятно, покажут продолжение его роста. Индекс МосБиржи при этом, несмотря на негативную динамику на протяжении почти всей сессии, вновь удержался выше годового минимума 2426 пунктов и даже смог отвоевать отметку 2500 пунктов, реагируя на геополитические и корпоративные новости. Торговля в РФ все еще проходит волатильно и во многом определяется ожиданиями тех или иных событий, что делает текущие сделки высокоспекулятивными, заключила представитель "Велес Капитала".

По словам аналитика ФГ "Финам" Саида Керимханова, европейский рынок акций демонстрирует позитивный настрой, несмотря на заявление президента ЕЦБ на слушаниях в Европарламенте о том, что рост экономики еврозоны ожидается слабым в ближайшем будущем, а ее дальнейшие перспективы омрачаются неопределенностью. Опасения ЕЦБ основаны на снижении деловой активности в сфере услуг, а также спаде промышленного сектора. Европейский ЦБ проведет очередное заседание 12 декабря, и большинство трейдеров ожидает снижения базовой процентной ставки на 25 б.п.

Российский фондовый рынок сохранил поддержку 2433 пункта по индексу МосБиржи и вечером продемонстрировал отскок вверх, целью которого может стать отметка 2598 пунктов, полагает Керимханов.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,2-0,8%), но проседают США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,1-0,2%).

ВВП Южной Кореи в III квартале 2024 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Банка Кореи. В годовом выражении экономика страны выросла на 1,5%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными.

Депутаты нижней палаты парламента Франции - Национального собрания - проголосовали в среду вечером за вотум недоверия правительству Мишеля Барнье, выдвинутый левой коалицией "Новый народный фронт".

Розничные продажи в еврозоне в октябре уменьшились на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,3%, по данным Trading Economics.

Внимание рынка на этой неделе направлено на ноябрьский отчет о безработице в Штатах. Эксперты полагают, что эти данные будут иметь большое значение для дальнейших планов ФРС в отношении денежно-кредитной политики.

На нефтяном рынке в четверг цены стабилизировались после падения накануне вечером, трейдеры оценивают итоги встречи ОПЕК+.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $72,47 за баррель (+0,2% и -1,8% накануне), январская цена фьючерсов на WTI - $68,67 за баррель (+0,2% и -2% в среду).

Министры ОПЕК+ на заседании в четверг утвердили продление действующих в 2025 году квот по добыче нефти на весь 2026 год, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

При этом увеличение квоты ОАЭ на 300 тыс. баррелей в сутки, которое должно было произойти с января по сентябрь 2025 года, теперь будет осуществляться с апреля 2025 года по сентябрь 2026 года.

Страны ОПЕК+, которые с января 2024 года допустили превышение оговоренных объемов добычи в рамках этой сделки, должны до конца года представить в секретариат ОПЕК обновленные графики компенсации этих объемов, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

При этом сам период, когда можно компенсировать эти недосокращенные объемы, продлен до конца июня 2026 года. Ранее сообщалось, что в числе "должников" числятся Ирак, Казахстан и Россия.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает приемлемой в 2025 году цену нефти марки Urals в размере $45-50 за баррель в среднесрочной перспективе, полагает, что 2026 год будет лучше.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли расписки Fix Price (+22%, до 211,4 рубля), акции ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+5%), ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (+4,8%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+4,3%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+3,3%), акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,3%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+3%).

Совет директоров ритейлера Fix Price принял решение о выплате промежуточных дивидендов акционерам из расчета 31,314 рубля на обыкновенную акцию или GDR, сообщила компания. Общая сумма выплаты составит 30 млрд рублей.

Согласно сообщению, дивиденды будут выплачены за 2022, 2023 и 2024 годы. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 13 декабря. Ожидается, что промежуточные дивиденды будут выплачены в течение двух месяцев с даты закрытия реестра.

Акционеры инвестхолдинга SFI (MOEX: SFIN) (+1,5%, до 1382 рубля) на собрании 4 декабря утвердили выплату дивидендов за девять месяцев 2024 года в размере 50 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания. Всего на выплату дивидендов будет направлено 6 млрд рублей. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 15 декабря 2024 года.

Чистая прибыль "Европлана" (+1,1%) по МСФО в январе-сентябре 2024 года составила 11,3 млрд рублей, что на 6,3% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (10,6 млрд рублей).

Подешевели в четверг акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-8%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-5,9%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4,4%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (-3,5%), бумаги ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-3,4%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-3,3%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 115,56 млрд рублей (из них 18,35 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 16,66 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 9,77 млрд рублей на акции "Газпрома").