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05 декабря 2024 года 15:32

Рубль днем уверенно растет в паре с юанем, несмотря на снижение на рынке нефти

Москва. 5 декабря. Китайский юань активно слабеет на Московской бирже днем в четверг; рубль уверенно укрепляется, несмотря на умеренное снижение на рынке нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 14,12 руб., что на 21,15 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 1,55 рубля, до 103,5 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 1,58 рубля, до 108,99 руб./EUR1.

В среду вечером после завершения торгов в валютной секции Московской биржи вышли данные Росстата, показавшие ускорение инфляции в РФ. Так, инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря составила 0,50% после 0,36% с 19 по 25 ноября и 0,37% с 12 по 18 ноября. Из данных за конец ноября - начало декабря этого и прошлых годов следует, что на 2 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,01% с 8,66% на 25 ноября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные цифры по годовой инфляции на конец ноября Росстат опубликует 11 декабря.

"Рубль в четверг продолжил восстанавливаться, тем не менее, с начала сентября валютный курс ослаб на 19%. Банк России отмечает, что изменение валютного курса является новым проинфляционным фактором, влияние которого проявится в будущем. По данным Росстата, темпы роста индекса потребительских цен в период с 26 ноября по 2 декабря составили 0,50% по сравнению с 0,36% на предыдущей неделе. Годовая инфляция, таким образом, ускорилась до 9,01% с 8,66%. Сильнее всего за неделю подорожали продукты питания. Цены на плодоовощную продукцию с 26 ноября по 2 декабря выросли на 3,6% по сравнению с ростом на 3,8% с 19 по 25 ноября. Хотя инфляция остается высокой, в экономике наблюдается замедление кредитования, в том числе в части корпоративных кредитов. Замедление кредитования повлечет и замедление темпов роста денежной массы, что в конечном счете с отсрочкой по времени отразится на инфляции. Этот отложенный эффект Банк России будет учитывать при рассмотрении решения по ключевой ставке на заседании в декабре", - отмечают аналитики компании "Цифра брокер".

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются днем в четверг после резкого понижения по итогам предыдущей сессии, трейдеры оценивают данные о запасах топлива в США и ждут результатов встречи ОПЕК+, которая проходит в онлайн-формате. Трейдеры надеются, что группа продлит действующие ограничения на добычу нефти до конца первого квартала.

Министры ОПЕК+ на предстоящем заседании могут обсудить продление квот, которые уже зафиксированы на 2025 год, еще и на 2026 год, говорят источники, знакомые с ситуацией. В то же время ограничения восьми стран-добровольцев на 2,2 млн баррелей в сутки, которые должны были быть постепенно сняты с января 2025 года, вероятно, будут оставлены в силе еще на некоторое время.

По информации источников "Интерфакса", как один из вариантов обсуждается - отложить наращивание на весь первый квартал 2025 года. Источники агентства Bloomberg сообщают, что вопрос о том, чтобы отложить наращивание добычи, принципиально согласован, но длительность еще обсуждается.

До сих пор неизвестен график компенсаций ранее недосокращенных объемов ряда стран, в частности, Ирака, Казахстана и России.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:55 мск подешевели на 0,25%, до $72,12 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,45% - до $68,22 за баррель.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 5,07 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,36 млн баррелей, дистиллятов - на 3,38 млн баррелей.

Аналитики ожидали снижения запасов нефти на 1,41 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,04 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 424 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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