Корпоративные факторы способствуют продажам в РусАле - "Велес Капитал"

Корпоративные факторы способствуют продажам бумаг "РусАла", говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Акции эмитента остаются под давлением внутрикорпоративных факторов, констатирует эксперт.

В частности, в четверг стало известно, что "Интеррос" Владимира Потанина направил в Высокий суд Лондона свои возражения по иску "РусАла"о несоблюдении условий действовавшего до конца 2022 года соглашения акционеров ГМК "Норникель" и причинении ущерба акционерам в ходе ряда сделок. Возражения представителей Whiteleave Holdings Limited (структура "Интерроса", ранее владевшая долей в "Норникеле") и Потанина опубликованы в четверг на сайте суда.

Цены на алюминий, которые осенью подогревали покупки в "РусАле", также уже несколько недель находятся в стадии консолидации, указывает Кожухова.

"С технической точки зрения бумаги проверяют на прочность начатый в сентябре среднесрочный восходящий тренд и в четверг опустились ниже поддержки в 33 руб., что указывает на риски возвращения к годовому минимуму 29,27 руб. (также район нижней полосы Боллинджера недельного графика), - пишет аналитик "Велес Капитала" в обзоре. - Среднесрочные сигналы по бумагам ухудшаются, а гистограмма и линии MACD готовы дать сигнал на продажу. Перспективы "РусАла" могут стать более "бычьими" в случае стабилизации котировок выше 36,55 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) с возможным возвращением к ноябрьскому пику 39,69 руб."

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