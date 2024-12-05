Индекс РТС закроет торги четверга в диапазоне 700-770п - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи закроет торговую сессию в четверг в диапазоне 2400-2500 пунктов, актуальный коридор закрытия для индекса РТС составляет 700-770 пунктов, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Акции ГК "Сегежа" поддержали данные Б1 и Ассоциации специалистов бумажной отрасли (АСБО), зафиксировавшие в 2024 году рост деревообрабатывающей промышленности РФ на 6%. Этот сектор вошел в тройку самых динамично развивающихся отраслей. Кроме того, возможна попытка котировок оттолкнуться от достигнутого в результате коррекции после допэмиссии дна", - отмечает эксперт.

"Котировки бумаг закредитованного "Мечела" особенно остро реагируют на данные инфляции, так как ее ускорение усиливает риск более активного ужесточения монетарных условий Банком России по итогам заседания 20 декабря, что еще больше усложнит для холдинга его долговые проблемы", - обращает внимание Чернов.

"Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на завершение текущей сессии составляют 103-105 руб./$1, 108-110 руб./EUR1 и 14-14,5 руб. за юань соответственно", - указывает аналитик инвесткомпании в обзоре.

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