"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 7230 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7230 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,3%, стоп-приказ: 6560 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания в четверг проведет внеочередное общее собрание акционеров, на повестке которого вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года. Совет директоров ранее рекомендовал дивиденды в размере 514 рублей на акцию, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции компании торгуются вблизи локального уровня поддержки, при отскоке появляется потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 7230 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 6560 руб. риск на портфель составит 0,19%", - указывают в "Финаме".

"ЛУКОЙЛ" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

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