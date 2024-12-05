"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Системы до 13,73 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций АФК "Система" с 17,39 рубля до 13,73 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 14% от текущего уровня и рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков.

"Этот прогноз учитывает 20%-ную дисконт-поправку на риски вложений в бумаги компании", - указывают эксперты.

"Ранее мы отмечали, что основными рисками для инвесторов в бумаги эмитента остаются увеличение стоимости обслуживания долга и вероятность ослабления финансовых показателей ее активов во 2П24-1П25. Эти риски обусловлены ужесточением внутренних кредитно-налоговых условий, - пишут аналитики инвесткомпании. -Тем не менее ускорение инфляции, как ожидается, окажет поддержку бизнесу во втором полугодии текущего года благодаря активности внутреннего рынка. Также в ближайшие кварталы прогнозируется восстановление запасов в сырьевом сегменте и возможное смягчение монетарной политики в ЕС и США".

Эксперты указывают, что с учетом финансовой статистики за третий квартал оценка чистого финансового результата АФК "Система" и ее дочерних предприятий по итогам 2024 года пересмотрена в сторону снижения: ожидается убыток в размере 1 млрд руб. против ранее прогнозируемой прибыли в 5,1 млрд руб. Прогноз по итогам 2025 года остается неизменным: OIBDA на уровне 300 млрд руб., чистая прибыль - 5,2 млрд руб.

Прогнозируемая дивидендная выплата за 2024 год сохранена на уровне 0,52 руб. на акцию. Вместе с тем, обращают внимание в инвесткомпании, в связи с ростом стоимости долга в 2025 году ожидается сокращение инвестиционных расходов корпорации на 80 млрд руб., что составляет около 50% среднего годового CAPEX группы за 2021-2024 годы.

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