Рынок акций РФ утром продолжил снижение в отсутствие оптимистичных сигналов с форума "Россия зовет!"

Москва. 5 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил снижение, отыгрывая негативную динамику вечерней сессии среды из-за укрепления рубля, а также отсутствие ожидаемых драйверов роста с форума ВТБ "Россия зовет!" и статистику об ускорении инфляции в России. Индекс МосБиржи опустился ниже 2480 пунктов, в лидерах снижения выступили "префы" "Транснефти" (-2,6%) и акции ВТБ (-2,5%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2477,83 пункта (-0,3%), индекс РТС - 748,85 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 декабря, составляет 104,2361 руб. (-1,9517 рубля).

Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали ускорение инфляции в РФ, что подогрело ожидания ужесточения монетарной политики ЦБ РФ.

Так, инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря составила 0,50% после 0,36% с 19 по 25 ноября и 0,37% с 12 по 18 ноября. Из данных за конец ноября-начало декабря этого и прошлых годов следует, что на 2 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,01% с 8,66% на 25 ноября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные цифры по годовой инфляции на конец ноября Росстат опубликует 11 декабря.

Подешевели также акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,7% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+1%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", с технической точки зрения ситуация по индексу МосБиржи после падения в среду ухудшилась - поддержка на уровне 2500 пунктов не устояла. Теперь фокус переместился в район 2400 пунктов. Геополитическое обострение и дальнейшее монетарное ужесточение продолжают оказывать негативное влияние на динамику акций на рынке, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в четверг можно назвать неоднозначным: цены на нефть стабильны после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичные. В СМИ сообщается о готовности Украины начать переговоры с командой избранного президента США Трампа для прекращения военных действий.

Рынок акций в четверг может получить поддержку от близости важных технических значений и сообщений о готовности Украины идти на мирные переговоры, но на данный момент веских фундаментальных оснований для оптимизма у инвесторов пока еще нет. В четверг участники продолжат оценивать новости с инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", а также будут ждать одобрения акционерами "ЛУКОЙЛа" промежуточных дивидендов за 2024 год, напомнила Кожухова.

По оценке главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2440-2485 пунктов.

"Склоняемся к мнению, что российский рынок продолжит снижение, поскольку в данный момент отсутствуют драйверы для роста, хотя возможны кратковременные попытки выкупа упавших бумаг. Вероятно, хуже рынка будут акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT), так как уход котировок ниже цены размещения обычно сопровождается дальнейшим снижением", - отмечает он.

Накануне падение ускорилось вечером после известий, что Минфин РФ не ожидает дивидендов от "Газпрома" в 2025 году. После этой новости, помимо акций самого концерна, начали снижаться и другие бумаги. Финальным аккордом стал отчет Росстата по инфляции, указавший на ее ускорение. Акции ГК "Самолет" впервые в своей истории завершили день ниже цены IPO: бумаги откатились до 926 рублей за штуку (-2,9%) при уровне первичного размещения в 950 рублей, обратил внимание Головинов.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский KOSPI просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), стабильны Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменяются в пределах 0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,2%).

ВВП Южной Кореи в III квартале 2024 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Банка Кореи. В годовом выражении экономика страны выросла на 1,5%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными.

Депутаты нижней палаты парламента Франции - Национального собрания - проголосовали в среду вечером за вотум недоверия правительству Мишеля Барнье, выдвинутый левой коалицией "Новый народный фронт".

Внимание рынка на этой неделе направлено на ноябрьский отчет о безработице в Штатах. Эксперты полагают, что эти данные будут иметь большое значение для дальнейших планов ФРС в отношении денежно-кредитной политики.

На нефтяном рынке утром в четверг цены стабилизировались после падения накануне вечером, трейдеры оценивают данные о запасах топлива в США и ждут результатов встречи ОПЕК+.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $72,3 за баррель (-0,01% и -1,8% накануне), январская цена фьючерсов на WTI - $68,54 за баррель (+0,01% и -2% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 5,07 млн баррелей, однако запасы бензина выросли на 2,36 млн баррелей, резервы дистиллятов увеличились на 3,38 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,41 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,04 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 424 тыс. баррелей.

В четверг в центре внимания рынка будет встреча министров ОПЕК+, которая пройдет в онлайн-формате. Трейдеры надеются, что группа продлит действующие ограничения на добычу нефти до конца первого квартала.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,2%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-2,1%).

Выросли бумаги ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+4,7%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+3%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+2,8%).

Акционеры инвестхолдинга SFI (MOEX: SFIN) (+0,7%, до 1370 рублей) на собрании 4 декабря утвердили выплату дивидендов за девять месяцев 2024 года в размере 50 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания. Всего на выплату дивидендов будет направлено 6 млрд рублей. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 15 декабря 2024 года.

Чистая прибыль "Европлана" (MOEX: LEAS) (+1%) по МСФО в январе-сентябре 2024 года составила 11,3 млрд рублей, что на 6,3% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (10,6 млрд рублей).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 20,76 млрд рублей (из них 3,34 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 2,54 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,88 млрд рублей на акции "Газпрома").