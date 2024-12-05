Фондовые индексы США обновили рекордные максимумы в среду. Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики в четверг. Нефть стабильна в четверг утром, Brent торгуется у $72,32 за баррель.

Фондовые индексы США обновили рекорды по итогам торгов в среду, Dow Jones Industrial Average впервые завершил сессию выше отметки в 45000 пунктов.

Трейдеров не смутили ни слабые статданные, ни заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который дал понять, что американскому ЦБ нет необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки, пишет Market Watch.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре опустился до минимальных за три месяца 52,1 пункта по сравнению с 56 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения показателя - до 55,5 пункта, по данным Trading Economics.

Пауэлл, принявший участие в мероприятии DealBook Summit, организованном The New York Times, отметил, что экономика США остается сильной, и она оказалась сильнее, чем руководство ФРС полагало в сентябре.

"Риски ослабления рынка труда, кажется, стали меньше, рост экономики определенно сильнее, чем мы ожидали, а инфляция немного выше. Хорошая новость в том, что мы можем позволить себе быть чуть более осторожными, пытаясь найти нейтральный уровень ставки", - сказал Пауэлл.

Федрезерв снизил ставку дважды в этом году, в общей сложности на 75 базисных пунктов (б.п.), и у трейдеров нет уверенности, что он вновь опустит ее на предстоящем заседании (17-18 декабря).

Внимание рынка на этой неделе направлено на ноябрьский отчет о безработице в Штатах. Эксперты полагают, что эти данные будут иметь большое значение для дальнейших планов ФРС в отношении денежно-кредитной политики.

Данные отраслевой организации ADP, опубликованные в среду, показали некоторое охлаждение рынка труда. Число рабочих мест в частном секторе США в ноябре увеличилось на 146 тыс. после октябрьского повышения на 184 тыс. Консенсус-прогноз опрошенных The Wall Street Journal аналитиков предполагал более существенный рост числа рабочих мест в ноябре - на 163 тыс.

Акции Salesforce Inc. (SPB: CRM) подорожали на 11% по итогам торгов в среду. Выручка поставщика облачных корпоративных решений в третьем финквартале превзошла ожидания рынка, однако скорректированная прибыль оказалась хуже прогнозов. Рост стоимости акций был вызван оптимизмом инвесторов в отношении перспектив ИИ-системы Salesforce - Agentforce, пишет Barron''s.

Стоимость бумаг производителя телекоммуникационного оборудования и чипов Marvell Technology Inc. взлетела на 23,2% благодаря сильной отчетности компании за прошедший квартал.

Капитализация разработчика систем хранения данных Pure Storage (SPB: PSTG) Inc., квартальные результаты которого превзошли прогнозы рынка, выросла на 22,1%. Компания также улучшила годовой прогноз выручки.

Акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подорожали на 2,2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,4%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 3,5%.

Рыночная стоимость General Motors (SPB: GM) Co., объявившей о списании стоимости китайских активов более чем на $5 млрд, опустилась на 0,6%.

Цена бумаг Foot Locker Inc. (SPB: FL) упала на 8,9%. Ритейлер спортивной одежды и обуви ухудшил прогноз на 2024 год после того, как его результаты в третьем финквартале оказались ниже ожиданий.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду вырос на 308,51 пункта (0,69%) и составил 45014,04 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 36,61 пункта (0,61%) - до 6086,49 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 254,21 пункта (1,3%), составив 19735,12 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются без единой динамики.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:33 мск выросло на 0,4%.

Самый значительный подъем показывают акции производителя кабелей и проволоки Fujikura - на 4,4%.

Цена бумаг Sony увеличилась на 0,3%, Nissan Motor - на 2,4%, инвестиционно-технологической Softbank Group - на 1,7%, представителя полупроводниковой отрасли Advantest - на 3,4%, Fast Retailing - на 0,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 мск поднялся на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng уменьшился на 1,1%.

Лидером снижения среди компонентов Hang Seng выступают акции интернет-компании Meituan (SPB: 3690) и Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology, подешевевшие на 4,1% и 3,8% соответственно.

Котировки бумаг ритейлеров Alibaba и JD.com Inc. (SPB: JD) опустились на 2,4% и 0,8% соответственно, автопроизводителей BYD и Li Auto (SPB: LI) Inc. - на 2,2% и 1,5%, фармацевтической Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 2,4%.

В то же время повышается стоимость производителя компонентов для мобильных телефонов BYD Electronic - на 4,8%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,4%, интернет-компаний Baidu и Tencent (SPB: 700) - на 0,3% и 0,6% соответственно, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 0,1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 мск снизился на 0,6%.

ВВП Южной Кореи в третьем квартале 2024 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Банка Кореи. В годовом выражении экономика страны выросла на 1,5%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными.

Котировки бумаг сталелитейной Posco упали на 1,8%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,2%, производителей аккумуляторов LG Energy Solution и Samsung SDI - на 0,9% и 1,5% соответственно.

При этом цена акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, поднялась на 1,1%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 3,8%, генерирующей Korea Electric Power (SPB: KEP) - на 0,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,15%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 1,1%, в то время как конкурирующей Rio Tinto - выросла на 0,6%.

Существенно поднялись котировки акций золотодобывающих компаний, включая Genesis Minerals - на 9,1%, Capricorn Metals - на 8,1%, Perseus Mining - на 6,5%.

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, трейдеры оценивают данные о запасах топлива в США и ждут результатов встречи ОПЕК+.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 мск подорожали на 1 цент, до $72,32 за баррель. В среду эти контракты снизились в цене на $1,31 (1,8%), до $72,31 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились также на 1 цент - до $68,55 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $1,4 (2%), до $68,54 за баррель.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 5,07 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,36 млн баррелей, дистиллятов - на 3,38 млн баррелей.

Аналитики ожидали снижения запасов нефти на 1,41 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,04 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 424 тыс. баррелей.

В четверг в центре внимания рынка будет встреча министров ОПЕК+, которая пройдет в онлайн-формате. Трейдеры надеются, что группа продлит действующие ограничения на добычу нефти до конца первого квартала.

"Продление ограничений ожидается, однако главное влияние на рынок окажут риторика и прогнозы по итогам встречи", - отметил старший аналитик Kpler Мэтт Смит.