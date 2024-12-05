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05 декабря 2024 года 10:32

Рубль утром корректируется вниз в паре с юанем после сильного роста накануне

Москва. 5 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в четверг, рубль корректируется вниз после сильного роста по итогам предыдущих торгов.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,367 руб. (+3,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 11,05 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Рубль в среду продолжил восстанавливаться, тем не менее с начала сентября валютный курс ослаб на 19%. Банк России отмечает, что изменение валютного курса является новым проинфляционным фактором, влияние которого проявится в будущем. По данным Росстата, темпы роста индекса потребительских цен (ИПЦ) в период с 26 ноября по 2 декабря составили 0,50% по сравнению с 0,36% на предыдущей неделе. Годовая инфляция, таким образом, ускорилась до 9,01% с 8,66%. Сильнее всего за неделю подорожали продукты питания. Цены на плодоовощную продукцию с 26 ноября по 2 декабря выросли на 3,6% по сравнению с ростом на 3,8% с 19 по 25 ноября. Хотя инфляция остается высокой, в экономике наблюдается замедление кредитования, в том числе в части корпоративных кредитов. Замедление кредитования повлечет и замедление темпов роста денежной массы, что в конечном счете с отсрочкой по времени отразится на инфляции. Этот отложенный Банк России будет учитывать при рассмотрении решения по ключевой ставке на заседании в декабре", - отмечают аналитики компании "Цифра брокер".

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, трейдеры оценивают данные о запасах топлива в США и ждут результатов встречи ОПЕК+.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 мск подешевели на 0,08%, до $72,24 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,04% - до $68,56 за баррель.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 5,07 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,36 млн баррелей, дистиллятов - на 3,38 млн баррелей.

Аналитики ожидали снижения запасов нефти на 1,41 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,04 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 424 тыс. баррелей.

В четверг в центре внимания рынка будет встреча министров ОПЕК+, которая пройдет в онлайн-формате. Трейдеры надеются, что группа продлит действующие ограничения на добычу нефти до конца первого квартала.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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