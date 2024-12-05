"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ВТБ

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций ВТБ, сообщается в материале аналитиков Елены Царевой и Андрея Шарова.

Глава ВТБ Андрей Костин в рамках форума "Россия зовет!" заявил, что долю государства в банке можно было бы снизить на 10%, констатируют эксперты. На данный момент государству принадлежит 61,8% капитала банка, что примерно на 10% больше необходимого для полного контроля пакета. В 2023 году ВТБ провел допэмиссию и привлек 94 млрд руб. До размещения ценных бумаг доля государства в капитале банка составляла 76,4%.

"Новость не окажет сильного влияния на котировки акций ВТБ. В сложившихся условиях считаем допэмиссию маловероятной: стоимость бумаг слишком низкая. В то же время приватизация позволит сократить участие государства в капитале эмитента и увеличит объем акций в свободном обращении, - пишут аналитики в обзоре. - Мы сохраняем позитивный взгляд на акции. Текущая оценка по мультипликатору P/E на базе нашего прогноза прибыли на 2024 год составляет 0,8x против среднеисторического уровня 4,6х".

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