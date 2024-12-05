Вероятно сохранение давления на цены коротких ОФЗ - ПСБ

Вероятно пока сохранение давления на котировки коротких рублевых гособлигаций в сложившихся условиях, говорится в материале аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

Индекс RGBI в среду закрылся без существенных изменений, вместе с тем все внимание инвесторов было сосредоточено на размещении нового флоатера, отмечают эксперты.

Итоги аукциона Минфина были ожидаемые - спрос 1,6 трлн руб., объем размещения - 0,9 трлн руб. Данные результаты позволяют рассчитывать на закрытие потребностей ведомства в четвертом квартале.

Недельная инфляция на 2 декабря ускорилась до 0,5% против 0,36% неделей ранее - ожидания жестких действий ЦБ на декабрьском заседании будут повышаться.

"На этом фоне ожидаем сохранения давления на котировки коротких ОФЗ", - указывают аналитики ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.