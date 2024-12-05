Существуют риски ухода индекса Мосбиржи ниже 2400п - "Алор Брокер"

Существуют риски ухода индекса Мосбиржи под отметку 2400 пунктов, не исключено и падение в район 2200-2300 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Алор Брокер".

"В четверг ждем новостей от ОПЕК+, которая должна продлить неповышение добычи на несколько месяцев, что будет способствовать удержанию котировками нефти марки Brent отметки $70 за баррель. Рублевые активы уже несколько месяцев слабо коррелируют с ценами на нефть, однако если расширенный картель вдруг решит увеличивать добычу, то отечественная нефтянка окажется под давлением", - отмечают эксперты в обзоре.

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