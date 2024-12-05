"Финам" понизил прогнозную цену "префов" Транснефти до 1360 руб

"Финам" понизил прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" с 1691 рубля до 1360 рублей за штуку на горизонте года (в связи с неожиданным ростом налога на прибыль для компании, до 40% с 2025 года), сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"С момента выхода новости о повышения налога на прибыль для эмитента" привилегированные акции компании потеряли в цене почти 30%. При этом даже с повышенным налогом на прибыль "Транснефть", вероятно, продолжит следовать дивидендной политике, так как иначе чистый эффект для бюджета был бы отрицательным, - пишет эксперт инвесткомпании. - При подобном сценарии дивидендная доходность компании в ближайшие два года будет близка к 16%, что является высоким значением для стабильного бизнеса. На этом фоне мы полагаем, что рынок переоценивает негативный эффект от роста налога на прибыль. Для расчета целевой цены акций использовали модель дисконтированных дивидендов (DDM)".

Ключевой риск в инвестиционной истории "Транснефти", по мнению Кауфмана - возможность дальнейшего сокращения добычи нефти в РФ. Среди других рисков, полагает он, можно отметить возможность низких темпов индексации тарифа на транспортировку нефти и негативное влияние роста капитальных затрат и дополнительных налогов на FCF.

"Транснефть" - естественная монополия в области транспортировки нефти и нефтепродуктов. Компания транспортирует более 80% всей нефти и около 30% всех нефтепродуктов в России.

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