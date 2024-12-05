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05 декабря 2024 года 09:11
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - производственные заказы Германии в октябре; - розничные продажи еврозоны в октябре; - заседание ОПЕК+; - число недельных обращений за пособиями по безработице в США; - торговый баланс США в октябре; - акционеры "ЛУКОЙЛа" обсудят промежуточные дивиденды за 2024 год; - инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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05 декабря 2024 года 11:58
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет прогнозную стоимость акций Baidu Inc. на уровне $126 за штуку на горизонте года, китайское правительство активно стимулирует экономику, что должно в перспективе позитивно повлиять на деятельность крупнейших компаний страны в различных сферах, в том числе и... читать дальше
.05 декабря 2024 года 11:22
Курс валютной пары юань/рубль может опуститься ниже уровня 14,2 руб. за юань на торгах в четверг, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Недельные данные от Минэнерго США были смешанными - они неожиданно показали максимальное с конца августа снижение запасов сырой нефти, но бензиновые запасы... читать дальше
.05 декабря 2024 года 10:50
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций ВТБ, сообщается в материале аналитиков Елены Царевой и Андрея Шарова. Глава ВТБ Андрей Костин в рамках форума "Россия зовет!" заявил, что долю государства в банке можно было бы снизить на 10%, констатируют... читать дальше
.05 декабря 2024 года 10:32
Москва. 5 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в четверг, рубль корректируется вниз после сильного роста по итогам предыдущих торгов. читать дальше
.05 декабря 2024 года 10:30
Вероятно пока сохранение давления на котировки коротких рублевых гособлигаций в сложившихся условиях, говорится в материале аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). Индекс RGBI в среду закрылся без существенных изменений, вместе с тем все внимание инвесторов было сосредоточено на размещении нового... читать дальше
.05 декабря 2024 года 10:08
Существуют риски ухода индекса Мосбиржи под отметку 2400 пунктов, не исключено и падение в район 2200-2300 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Алор Брокер". "В четверг ждем новостей от ОПЕК+, которая должна продлить неповышение добычи на несколько месяцев, что будет способствовать... читать дальше
.05 декабря 2024 года 09:46
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2440-2485 пунктов на торгах в четверг, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Склоняемся к мнению, что российский рынок продолжит снижение, поскольку в данный момент отсутствуют драйверы для роста. Возможно,... читать дальше
.05 декабря 2024 года 09:32
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 5 декабря. Цены рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.05 декабря 2024 года 09:31
"Финам" понизил прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" с 1691 рубля до 1360 рублей за штуку на горизонте года (в связи с неожиданным ростом налога на прибыль для компании, до 40% с 2025 года), сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея... читать дальше
.04 декабря 2024 года 20:00
Рынок акций РФ в среду упал к 2485п по индексу МосБиржи на укреплении рубля, лидировал в откате Газпром
Москва. 4 декабря. Рынок акций РФ в среду продолжил снижение, попытки дневного роста не нашли серьезной поддержки у покупателей на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков и новостей с двухдневного 15-го инвестиционного форума ВТБ (MOEX: VTBR) "Россия зовет!". Индекс МосБиржи откатился в район 2485 пунктов на укреплении рубля после локального роста днем выше 2555 пунктов; локомотивом отката выступили акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-5%) на новостях, что Минфин РФ не закладывал в бюджет на 2025 год поступления дивидендов от концерна. читать дальше
.04 декабря 2024 года 19:25
Рубль в среду немного сократил темпы роста в паре с китайским юанем на фоне перешедшей к снижению нефти
Москва. 4 декабря. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду; рубль вырос, однако сократил темпы укрепления на фоне перешедшей к снижению нефти. Курс юаня в 19:00 мск составил 14,3315 руб., что на 10,95 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.04 декабря 2024 года 19:08
Москва. 4 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов практически не изменились. читать дальше
.04 декабря 2024 года 19:03
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Salesforce Inc. с $320 до $300 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика Егора Толмачева. "3 декабря Salesforce отчиталась за третий квартал 2025 финансового года. Фактические результаты компании... читать дальше
.04 декабря 2024 года 18:31
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям "Полюса" с целевой ценой 14656 рублей за штуку, сообщается в материале инвесткомпании. "В 2024 году на фоне роста цены на золото и ослабления рубля акции "Полюса" выросли в цене на 35%, в то время как индекс Мосбиржи упал на 17%, - констатирует аналитик... читать дальше
.04 декабря 2024 года 18:00
Национальная валюта теряет возможность продолжать укрепление, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Дмитрия Бабина. "Препятствием для дальнейшего укрепления рубля может выступить завершение действия эффекта нормализации ситуации с поступлением иностранной валюты от экспорта, которая... читать дальше
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