"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям "Полюса" с целевой ценой 14656 рублей за штуку, сообщается в материале инвесткомпании.

"В 2024 году на фоне роста цены на золото и ослабления рубля акции "Полюса" выросли в цене на 35%, в то время как индекс Мосбиржи упал на 17%, - констатирует аналитик Алексей Калачев. - Существует высокая вероятность, что при возобновлении интереса рыночных инвесторов к риску "золотые" активы войдут в коррекцию. Акции "Полюса" имеют хороший долгосрочный потенциал роста, основными факторами которого являются самые низкие в отрасли показатели затрат на унцию золота. Кроме того, "Полюс" - один из немногих производителей, который имеет перспективы значительного увеличения объемов добычи золота. Однако сейчас цена акций соответствует нашей оценке на среднесрочную перспективу. Наше отношение к ним нейтральное, но мы готовы пересмотреть рейтинг после достаточно сильного движения цены в ту или иную сторону".

ПАО "Полюс" - основной производитель золота в России и один из ведущих в мире, причем с самой низкой себестоимостью, крупнейшими запасами и большим потенциалом роста производства.

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