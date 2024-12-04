Цены акций AT&T; и Marvell Technology могут продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Котировки акций AT&T Inc. и Marvell Technology могут продолжить рост в ближайшее время, считаю аналитики инвестиционного банка "Синара".

После сообщения о повышении прогнозов на 2024 год и выплатах акционерам более $40 млрд (эквивалентно 23% капитализации) в течение трех лет через дивиденды и выкуп акций на 5% увеличилась во вторник капитализация AT&T, отмечают эксперты.

На первом этапе выкупа, рассчитанном до конца 2026 года, эмитент приобретет свои бумаги на $10 млрд. За 2024 ф.г. AT&T рассчитывает на скорректированную прибыль в $2,20-2,25 на акцию при среднерыночном прогнозе в $2,21. К 2027 году рост прибыли, как заявляет компания, ускорится до двузначных величин, а свободный денежный поток составит $18 млрд против прогноза в $17 млрд.

"Считаем, что в ближайшее время новые заявления продолжат положительно влиять на бумагу", - пишут аналиики инвестбанка в обзоре.

Котировки бумаг Marvell Technology подскочили на премаркете сразу на 11%, констатируют эксперты: в 3К24 выручка в $1,52 млрд оказалась выше прогноза в $1,45. Скорректированная прибыль тоже превзошла ожидания, составив $0,43 на акцию против $0,41. На 4К24 ориентир компании по выручке - $1,8 млрд, по скорректированной прибыли - $0,64 на акцию, выше рыночных оценок в $1,64 млрд и $0,52.

"На наш взгляд, опубликованная отчетность еще поспособствует в краткосрочной перспективе подъему котировок", - указывают в инвестбанке.

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