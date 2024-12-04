Акции Норникеля, Роснефти и Т-Технологий будут интересны в декабре - "Альфа-Инвестиции"

Акции "Норильского никеля", "Роснефти" и "Т-Технологий" могут быть интересны для покупок в декабре, полагает аналитик "Альфа-Инвестиций" Валерий Емельянов.

"Держим фокус на бумаги, которые обогнали Индекс Мосбиржи в ноябре, их мультипликаторы ниже, чем у конкурентов, и по ним преобладают позитивные рекомендации от аналитиков, согласно консенсус-прогнозу Интерфакса", - пишет эксперт в комментарии.

Акции "Норникеля", на взгляд Емельянова, сейчас самые устойчивые среди крупных металлургов. За ноябрь их цена выросла почти на 10%. По мультипликаторам цена/прибыль (P/E) и EV/EBITDA торгуются ниже среднего по отрасли: 8,9 и 4,6 соответственно. "Аналитики все более позитивно смотрят на акции металлурга. Сейчас, согласно консенсус-прогнозу, трое из восьми рекомендуют покупать, остальные - держать, и нет ни одной рекомендации на продажу. Средний таргет на год - 141,8 руб. (+29%)", - пишет эксперт.

"Роснефть" последние недели уверенно обгоняет соседей по сектору. За месяц акции прибавили около 8%, констатирует аналитик. При этом по всем мультипликаторам компания дешевле остальных нефтяников, включая своего главного конкурента "ЛУКОЙЛ". "Смешанный квартальный отчёт не смутил большинство аналитиков, - указывает Емельянов. - Из 10 инвестиционных компаний и банков девять по-прежнему рекомендуют акции "Роснефти" к покупке. Их средняя целевая цена на год вперёд - 653,5 руб. (+33,9%)".

"Т-Технологии" - лучший по динамике банк: +2,2% за последний месяц, пока другие, включая Сбербанк, остаются в минусе, отставая от широкого рынка, подчеркивается в комментарии. "Мультипликаторы выше, чем у других банков, но значительно ниже, чем в IT-секторе. Куда бы ни относили компанию - к банкам или финтеху - прогнозы аналитиков для этой бумаги одни из самых позитивных среди всех отраслей. Все восемь аналитиков рекомендуют бумаги к покупке. Средний годовой таргет - 3916 руб. (+66%)", - отмечает аналитик "Альфа-Инвестиций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.