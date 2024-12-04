"Финам" подтверждает рейтинг акций "Т-Технологий" на уровне "покупать" с целевой ценой 3509,7 руб., что предполагает потенциал роста 47%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Т-Технологии", материнская структура "Т-Банка", продолжает демонстрировать высокие темпы роста финансовых показателей, несмотря на сложную операционную среду, - пишут эксперты. - В III квартале 2024 года, в котором впервые учитываются результаты Росбанка, интегрированного в состав группы в августе, чистая прибыль подскочила на 60% (г/г) до 37,8 млрд руб., при высоком значении ROE на уровне 37,8%. Чистый процентный доход вырос на 68% до 103,7 млрд руб. на фоне существенного увеличения объема кредитного портфеля, чистый комиссионный доход - на 57% до 29,5 млрд руб.".

При этом аналитики подчеркивают, что консолидация Росбанка не оказала существенного влияния на рентабельность капитала, которая остается самой высокой среди ведущих отечественных банков. "По итогам всего 2024 года руководство компании ожидает роста чистой прибыли с учетом Росбанка более чем на 40%, а в следующем году рассчитывает на сохранение рентабельности капитала выше 30%. Кроме того, менеджмент подтвердил намерение направлять 30% прибыли на дивиденды, выплачивать которые планируется ежеквартально," - отмечают аналитики "Финама".

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