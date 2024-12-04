"Т-Инвестиции" снизили рекомендацию для акций "Магнита" до "держать"

"Т-Инвестиции" понизили рекомендацию для акций "Магнита" до "держать" и прогнозную стоимость до 5400 рублей за штуку, сообщается в обзоре брокера.

Потенциал роста котировок бумаг компании на горизонте 12 месяцев с текущих уровней составляет 17%, а полная ожидаемая доходность с учетом дивидендов - 35%.

"Несмотря на значительную потенциальную доходность, мы нейтрально смотрим на бумаги ритейлера из-за информационной закрытости компании и высокой неопределенности относительно будущих дивидендов", - отмечают аналитики.

По их оценкам, в 2025 году "Магнит" может выплатить дивиденды в размере 865 рублей на акцию (выплата будет совершена по результатам отчетных периодов 2024 года). В таком случае инвесторы получат порядка 19% дивидендной доходности. "При этом мы ждем, что впоследствии давление на дивиденды компании будут оказывать расширенная программа капзатрат и необходимость значительных погашений долговых обязательств в размере 249 млрд рублей в 2025 году", - пишут эксперты.

Текущая стоимость акций "Магнита" составляет порядка 4588,5 рубля за штуку.

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