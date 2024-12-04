Рынок акций РФ утром продолжил снижение, индекс МосБиржи просел в район 2530п

Москва. 4 декабря. Рынок акций РФ утром в среду продолжил снижение на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, подросшей нефти (фьючерс на Brent торгуется у $73,8 за баррель) и санкционных опасений, инвесторы оценивают новости с открывшегося двухдневного 15-го инвестиционного форума ВТБ (MOEX: VTBR) "Россия зовет!". Индекс МосБиржи просел в район 2530 пунктов во главе с бумагами МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (-3,3%) и "префами" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,2%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2527,06 пункта (-0,5%), индекс РТС - 749,69 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 декабря, составляет 106,1878 руб. (-98,8 копейки).

Подешевели также акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,9% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), ВТБ (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

ЦБ РФ допускает повышение ключевой ставки на декабрьском заседании совета директоров, но решение не предопределено, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на макроэкономической сессии форума ВТБ "Россия зовет!".

По ее словам, инфляция в России пока не начала замедляться, возвращение к цели в 4% продлится весь 2025 год и часть 2026 года. В то же время, по оценке главы ЦБ, смягчение ДКП сейчас было бы воспринято как капитуляция перед инфляцией и подтолкнуло бы ее еще выше.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", с учетом текущих рисков не исключено дальнейшее снижение индекса МосБиржи к уровню поддержки 2500 пунктов. Тем не менее, боковая формация с диапазоном 2500-2700 пунктов по индексу пока остается в силе. Инвесторы на мировых площадках ожидают выхода в пятницу данных по рынку труда США, которые определят настроения на рынках на краткосрочную перспективу.

По оценке главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2500-2565 пунктов.

"Динамика акций, вероятно, будет разнонаправленной. Лучше рынка могут выглядеть акции "ЛУКОЙЛа", которые во вторник достигли уровня поддержки на отметке 6770 рублей. Однако, если котировки на этом уровне не удержатся, снижение может ускориться", - считает он.

Накануне индекс МосБиржи опустился ниже отметки 2550 пунктов на средних оборотах - это свидетельствует о том, что частные инвесторы начали закрывать прибыльные длинные позиции. В то же время сильного влияния крупных игроков на произошедшее снижение не прослеживается. В числе аутсайдеров оказались акции компаний, наиболее пострадавших от повышения ключевой ставки (бумаги "Сегежи Групп", "ВК", "Ростелекома" (MOEX: RTKM), "Мечела" (MOEX: MTLR) и девелоперов), добавляет Головинов.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, накануне на рынке акций РФ началась фиксация спекулятивной прибыли, заработанной на отскоке от локальных минимумов. Обороты торгов были средними (менее 100 млрд руб.), что говорит об отсутствии панических распродаж.

В среду внимание инвесторов будет приковано к традиционному форуму "Россия зовет!", откуда ожидаются позитивные новости, которые могут поддержать как рынок в целом, так и отдельные бумаги. Индексу МосБиржи нужно попытаться удержаться выше 2500 пунктов, чтобы не пойти обновлять локальные минимумы. На какой-то ощутимый рост не стоит рассчитывать до тех пор, пока ЦБ РФ не примет решение по ключевой ставке и не даст намеки на дальнейшую денежно-кредитную политику, полагает эксперт.

Вечером будут опубликованы свежие данные по инфляции в России, которые не обещают быть позитивными. Реакция на них может быть резкой и, скорее всего, вниз, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на азиатских рынках в среду преобладали продажи на фоне событий в Южной Корее и возможного импичмента президента. Опубликованные в среду данные Caixin показали сокращение индекса деловой активности в секторе услуг Китая в ноябре с 52 до 51,5 пункта (прогнозировалось 52,5 пункта). Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI поднялись выше сопротивлений $73 и $69 за баррель соответственно на фоне сохранения геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также расширения санкций США против нефтяного флота Ирана. Котировки теперь пытаются продвинуться в район максимумов конца ноября, к $75 и $71,5 за баррель соответственно.

Рынок акций РФ утром в среду не нашел значимых поводов для роста и ожидает экономических и корпоративных сигналов с инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", который пройдет в ближайшие два дня. На форуме ожидается в том числе выступление президента РФ Владимира Путина. В целом на данный момент по российским акциям, несмотря на сохранение потенциала коррекционного роста, сохраняется неуверенность ввиду актуальности прежних геополитических и монетарных рисков декабря, а также перспективы усиления налоговой нагрузки в следующем году, заключила Кожухова.

В США во вторник обновили максимумы индексы S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq Composite (+0,4%), но просел Dow Jones (-0,2%).

В центре внимания на этой неделе будут находиться данные по американскому рынку труда, которые ожидаются в пятницу. Также интерес участников торгов привлечет региональный обзор Федеральной резервной системы, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Он будет обнародован в среду, в этот же день на мероприятии в Нью-Йорке состоится выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

В настоящее время участники рынка оценивают примерно в 74% вероятность уменьшения ставки ФРС в декабре не менее чем на 25 базисных пунктов с нынешнего диапазона в 4,5-4,75% годовых, по данным FedWatch Tool. Неделю назад прогноз незначительно превышал 59%.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia просел на 0,3%, южнокорейский Kospi на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng ушел в "минус" на 0,04%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,1-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,4%).

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль во вторник объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью".

Издание Korea Times отметило, что это решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия провела в бюджетном комитете парламента законопроект о сокращении бюджета и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.

Впрочем, решение президента вызвало непонимание не только у оппозиционеров, но и в правящей партии "Сила народа", и Юн Сок Ёль согласился его отменить. Правительство Южной Кореи утвердило отмену военного положения спустя несколько часов после его введения, передало агентство "Ренхап".

Командование ВС Южной Кореи подтвердило, что военнослужащие вернулись на базы. При этом военачальники подчеркивают, что за последние часы не замечали повышенной активности со стороны северокорейских военных.

Часть сотрудников администрации президента в среду подала в отставку, сообщает "Ренхап". По данным агентства, среди уволившихся чиновников - глава администрации президента Чон Чжин Сок, советник по национальной безопасности Шин Вон Сик и глава администрации по политическим вопросам Сун Тхэ Юн, а также семь других сотрудников. Сам президент пока не последовал их примеру, несмотря на растущие призывы к его отставке из-за указа о военном положении.

Банк Кореи заявил о планах временного вливания достаточных объемов ликвидности для стабилизации финансовых и валютных рынков и дал понять, что может выделить специальные кредиты в качестве дополнительной поддержки.

На нефтяном рынке утром в среду цены пытаются продолжить рост предыдущего дня на ожиданиях продления ограничений на поставки нефти со стороны ОПЕК+.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,78 за баррель (+0,2% и +2,5% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $70,07 за баррель (+0,2% и +2,7% во вторник).

Встреча министров ОПЕК+ состоится 5 декабря в онлайн-формате. Рынок оценивает вероятность отсутствия изменений в планах группы нефтедобывающих государств по итогам встречи в 58%, при этом шансы на продление действующих ограничений на добычу нефти оцениваются в 36%, по данным OPEC Watch Tool от CME.

Тем временем данные Американского института нефти (API) показали рост запасов в стране за неделю на 1,23 млн баррелей, тогда как рынок ожидал снижения показателя на 2,1 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в среду в 18:30 МСК.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-4,7%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (-3,2%), акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,4%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,4%).

Выросли акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+6,5%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,28 млрд рублей (из них 2,59 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 1,99 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,11 млрд рублей на акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT)).