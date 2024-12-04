Торговый диапазон для пары рубль/юань на конец года составляет 14,2-14,6 руб./юань - "Альфа Инвестиции"

Торговый диапазон для пары рубль/юань на конец года составляет 14,2-14,6 руб./юань, для пары рубль/доллар - 103-106 руб./$1, сообщается в комментарии руководителя направления информационно-аналитического контента "Альфа Инвестиций" Василия Карпунина.

"Ситуация на валютном рынке по-прежнему труднопредсказуемая из-за адаптации участников к новым санкциям, - отмечает эксперт. - Волатильность валютных курсов в ближайшие недели останется повышенной, но полагаем, что в декабре ослабление рубля высокими темпами не продолжится. Объём предложения валютной выручки стабилизируется, а высокие ставки сыграют в пользу рубля, ограничив потенциал девальвации. Однако и на быстрое укрепление рубля рассчитывать сейчас сложно из-за сезонности и сохранения повышенных геополитических рисков. К концу декабря в базовом сценарии ожидаем курсы: CNY/RUB - диапазон 14,2-14,6 руб./юань, USD/RUB - 103-106 руб./$1, EUR/RUB - 108-111,5 руб./EUR1".

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