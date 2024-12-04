Цена на золото вряд ли выйдет из диапазона $2600-2700/унц. до конца 2024г - БКС Экспресс

Котировки золота вряд ли выйдут из диапазона $2600-2700 за тройскую унцию до конца 2024 года, говорится в обзоре эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Активация защитной функции позволяет не замечать рост глобального доллара - у цены драгметалла и индекса доллара DXY обратная корреляция, тем не менее до конца года золото вряд ли выйдет из диапазона $2600-2700, исторические пики на уровне $2790 за тройскую унцию пока останутся нетронутыми", - отмечает аналитик.

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