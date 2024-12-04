АКБФ понизил прогнозную цену "обычки" и "префов" Сбербанка до 397,11 руб. и 353,13 руб. соответственно

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила среднесрочную прогнозную стоимость обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с 403,58 руб. до 397,11 руб. и с 397,11 руб. до 353,13 руб. за штуку соответственно, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Мы повысили применяемую в расчете справедливой стоимости акций Сбербанка дисконт - поправку на инвестиционные риски, прежде всего, нерыночного характера с 20% до 30%, что несколько выше среднего значения данного показателя для эмитентов в нашем покрытии, - пишут эксперты в комментарии. - Ранее аналогичные корректировки были произведены в рамках переоценки справедливой стоимости бумаг банка "Санкт - Петербург" и ВТБ. Расчетное значение справедливой стоимости акций предполагает по-прежнему высокий с точки зрения среднесрочных отраслевых оценок 49% и 46%-ный потенциал роста".

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