Вероятна стабилизация курса рубля на уровнях ниже 14,5 руб./юань в среду - ПСБ

Вероятна стабилизация курса рубля на уровнях ниже 14,5 руб./юань в среду, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рубль во вторник продолжил тяготеть к укреплению, - ситуация на валютном рынке потихоньку нормализуется благодаря более активным продажам юаней Банком России, сбалансировавшим спрос и предложение, - отмечает эксперт в комментарии. - Определенную поддержку оказал и неплохой вчерашний рост нефтяных котировок - фьючерс на Brent вернулся в верхнюю часть диапазона $70-75/барр., ослабив спекулятивные покупки. В результате биржевой и внебиржевой курсы юаня опустились ниже 14,5 руб., курс доллара - к 105 руб.".

Обстановка на валютном рынке, по мнению Локтюхова, выглядит достаточно комфортной для рубля, что предполагает сохранение плавной тенденции к снижению валютных курсов. "В первую очередь, ключевым поддерживающим российскую валюту фактором выступает большая устойчивость предложения, в то время как возможности спроса выглядят ограниченными, с одной стороны, ввиду недавних американских санкций, затруднивших проведение и исходящих трансграничных платежей, с другой, - из-за традиционного сокращения потребления в начале года, что способствует, скорее, более сдержанному спросу со стороны импортеров", - подчеркивает аналитик.

Эксперт банка считает, что диапазон 14-14,5 руб. по юаню сохранит свою актуальность в середине недели, и рассчитывает на движение курса к его нижней границе.

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