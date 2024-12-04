Рубль обладает шансами на укрепление до 14 руб. за юань и даже ниже к концу 2024г - "Алор Брокер"

Рубль в целом обладает шансами на укрепление до 14 руб. за юань и даже ниже к концу текущего года, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Из позитивных новостей стоит отметить укрепление рубля, который в паре с юанем закрылся под отметкой 14,5. Тем самым пара подала заявку на выход вниз из волатильного "боковика" последних пяти торговых дней. Если российский рынок не получит очередной порции негатива, то ближе к новому году ждем эту пару в район 14 руб. за юань, а то и ниже", - пишет эксперт в комментарии.

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