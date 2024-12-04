"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Диасофта" с прогнозной стоимостью 5814 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 55% от текущего уровня, сообщатся в материале аналитика Никиты Степанова.

После публикации результатов за 1П24 финансового года бумаги эмитента обвалились в стоимости на 8%, а до отчета они снижались на фоне общей коррекции на рынке, констатирует эксперт. Основная причина такой реакции в том, отмечает Степанов, что выручка компании выросла меньше ожиданий, а чистая прибыль и вовсе снизилась из-за высокого роста затрат на персонал. На звонке с аналитиками менеджмент компании заявил, что подобные изменения являются временным фактором, ведь 1) компания не планирует нанимать так много сотрудников, как в предыдущие шесть месяцев; (2) много контрактов были сдвинуты вправо, и выручка по ним должна быть признана по итогам финансового года".

"Мы подтверждаем, что такой сдвиг действительно мог произойти из-за выхода компании на новые рынки. В выручке компании присутствует сезонность, поэтому около 65% доходов текущего фингода может быть признано в ближайшие полгода. В таком случае "Диасофт" выполнит наш прогноз по финансовым результатам. Мы сохраняем рекомендацию по акциям компании, однако можем изменить ее по итогам отчета за девять месяцев данного финансового года, который ожидается в марте, - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. - При оценке стоимости опирались на прогнозные скорректированные мультипликаторы P/E, EV/EBITDA, P/S, EV/S и P/FCF российских компаний-аналогов".

Также Степанов обращает внимание, что стратегия эмитента не предполагает рост за счет сделок M&A, что позволяет инвесторам не опасаться регулярных дополнительных эмиссий. Основной вклад в развитие будет обеспечен за счет расширения клиентской базы и увеличения портфеля продуктов собственной разработки.

"У "Диасофта" нет долговой нагрузки, что позволяет ему не зависеть от денежно-кредитной политики, а наоборот, получать выгоду от ее ужесточения, так как большой объем денежных средств компании лежит на депозитах под высокий процент, отмечает эксперт "Финама".

Указывает Степанов и возможные риски: нарастание конкуренции со стороны других игроков на рынке, создание крупными банками собственного финансового ПО, рост дефицита кадров и зарплат сотрудникам, что является частой проблемой для IT-сектора.

"Диасофт" - ведущий российский разработчик корпоративного ПО с сервис-ориентированной платформенной архитектурой для финансового сектора.

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