Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс деловой активности в секторе услуг Китая в ноябре от Caixin;

- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы и США за ноябрь;

- выступление главы Банка Англии Бейли;

- индекс цен производителей еврозоны в октябре;

- занятость в несельскохозяйственном секторе США в ноябре по оценке ADP;

- выступление главы ЕЦБ Лагард;

- производственные заказы США в октябре;

- отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов;

- выступление главы ФРС Пауэлла;

- акционеры "Европлана" обсудят промежуточные дивиденды за 2024 год;

- инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!".

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