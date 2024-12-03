Рубль во вторник вырос в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 3 декабря. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль вырос на фоне уверенно дорожающей нефти. Курс юаня в 19:00 мск составил 14,441 руб., что на 16,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 4 декабря на 98,8 копейки, до 106,1878 руб./$1, и уменьшил курс евро на 78,19 копейки, до 112,02 руб./EUR1.

"На этой неделе рубль смог стабилизироваться после экстремальной волатильности концовки ноября. Отыграв часть позиций, рубль сдвинул юань к 14,5, доллар на спуске приостановился у 106-107. Российскую валюту может поддерживать приостановка покупки валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу. По крайней мере, принятая мера позволила погасить спекулятивное давление на рубль. Одновременно продолжается адаптация компаний к санкционным ограничениям, затруднившим трансграничное движение валюты. Формируются альтернативные платежные каналы, и по мере их налаживания прессинг против рубля должен слабеть. В то же время рассчитывать на активное восстановление нацвалюты не приходится в условиях острой геополитики и сезонных трендов, в частности, всплеска бюджетных расходов и потребительской активности. Краткосрочно курсы могут консолидироваться вблизи текущих уровней, к концу года ждем юань у 14, доллар - у 100 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Банк России на заседании совета директоров по ставке в декабре учтет всю совокупность факторов, пока говорить о вариантах решений считает преждевременным, сказал зампред Банка России Алексей Заботкин в кулуарах конференции "Измерение инфляционных ожиданий населения в Банке России. 15 лет мониторинга: итоги и развитие".

"Мы будем смотреть на всю совокупность факторов, пока говорить о наборе вариантов преждевременно", - сказал зампред ЦБ, отвечая на вопрос журналистов, увеличилась ли вероятность повышения ставки в декабре, не будет ли теперь "на столе" вариант сохранения ставки.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 20 декабря. Оно опорным не будет. Следующее опорное заседание совета директоров ЦБ состоится уже в 2025 году - 14 февраля. Тогда Банк России обновит среднесрочный макроэкономический прогноз, напомнил Заботкин.

Он не стал комментировать прогнозы некоторых аналитиков, предполагающие повышение ключевой ставки в декабре сразу до 25%. "Преждевременно обсуждать набор вариантов, которые будут рассматриваться на заседании 20 декабря", - сказал зампред ЦБ, отвечая на вопрос, может ли регулятор рассмотреть возможность повышения ставки более чем на 2 процентных пункта.

ЦБ РФ при принятии решения по ставке учитывает разные факторы, в том числе динамику инфляционных ожиданий. Мнение участников обсуждения решения по ДКП о том, что важнее - инфляционные ожидания населения или бизнеса - варьируются, заявил Заботкин.

"Мое личное мнение состоит в том, что более значимым для решения конкретного (по ставке - ИФ) является тот показатель (...), который в данный момент времени наиболее значимо отклоняется от того, что мы предполагали на данный момент времени", - сообщил он.

Наблюдающееся ослабление рубля является дополнительным проинфляционным фактором.

"Как оно (ослабление рубля - ИФ) повлияет (на инфляционные ожидания - ИФ), мы узнаем из опроса Фонда "Общественное мнение", который мы получим до заседания совета директоров 20 декабря. Но в целом, конечно, это дополнительный проинфляционный фактор, как с точки зрения возможного влияния на ожидания, так и с точки зрения влияния через каналы издержек", - отметил Заботкин.

Позиция Банка России в отношении призывов повлиять на динамику курса непоколебима: регулятор по-прежнему не видит оснований бороться с инфляцией через сглаживание ситуации на валютном рынке, а не через изменение ключевой ставки.

Стабилизировать ситуацию на валютном рынке вместо очередного повышения ставки предложил первый зампред правления ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Пьянов. Он обратил внимание на резкое ослабление курса рубля и рост инфляционных ожиданий на этом фоне.

"Теперь мы все ждем, что ЦБ повысит ставку - охладит наши потребительские и повысит наши сберегательные настроения. Но тогда экономика может переохладиться, а ВВП - сократиться. Не проще ли стабилизировать курс - тогда потребуется меньшее охлаждение экономики, а вернуть инфляцию к цели будет проще с учетом того, как сильно растут цены, когда рубль падает", - написал Пьянов в колонке РБК.

"Мы не разделяем это мнение", - сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин журналистам в кулуарах конференции "Измерение инфляционных ожиданий населения в Банке России. 15 лет мониторинга: итоги и развитие".

Банк России может добавить "на стол" сценарий повышения ключевой ставки до 24-25% уже в декабре, полагает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. Однако, по мнению эксперта, рост ставки до 22-23% видится наиболее вероятным.

"С учетом текущей валютной структуры импорта (18% в недружественных валютах и 40% в дружественных, юане), можно говорить о росте курса основных валютных пар к рублю примерно на 20%. ЦБ оценивает "эффект переноса" курса в инфляцию в 0,05-0,06 для 10%-ного изменения курса (т.е. добавляет к инфляции 0,5-0,6 процентного пункта), поэтому при сохранении текущего курса инфляция может ускорится на 1,0-1,2 процентного пункта. Добавляя это к нашему текущему прогнозу по инфляции на 2025 год в 5-5,5%, получаем уровни 6-6,7%. В инфляционном сценарии ОНДКП на 2025-2027 гг. ЦБ предполагал инфляцию в 5,5-6% в следующем году и пиковые уровни ставки в 24-25% в первом квартале 2025 года. Поэтому регулятор может добавить "на стол" сценарий ставки 24-25% уже с декабря", - пишет в своем обзоре Полевой.

При этом, отмечает он, "плановые" уровни повышения ставки до 22-23% с жестким сигналом на 2025 год выглядят наиболее вероятными.

"Потребительский спрос продолжает тормозить, напряженность на рынке труда, вероятно, прошла свой пик, денежно-кредитные условия продолжают ужесточаться, а рост корпоративного кредитования, полагаем, близок к точке разворота. Вкупе с лагами денежно-кредитной политики это требует от ЦБ, как минимум, более осторожного подхода к повышению ставки, которая уже на рекордных уровнях. Рецессия в 2025 году становится вполне возможным сценарием, повышая цену "ошибки" пережать со ставкой", - пишет эксперт.

Базовый сценарий Полевого предполагает ставку в декабре не выше 23% с сохранением жесткого сигнала, несмотря на риски более резкого повышения.

Справедливый курс рубля на 2025 год эксперт оценивает на уровне 95-105 руб./$1 при относительной неизменности внешних условий и ожидаемом замедлении экономики/инфляции. По его ожиданиям, до конца декабря рубль стабилизируется в диапазоне 100-105 руб./$1 благодаря росту предложения валюты от экспортеров (под налоги и дивиденды), адаптации банков к последним санкциям и снижению спроса на валюту.

Цены на нефть растут во вторник вечером, трейдеры находятся в ожидании встречи представителей ОПЕК+ позднее на этой неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $73,37 за баррель, что на 2,16% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,33%, до $69,69 за баррель.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и министерская встреча были перенесены с 1 на 5 декабря. Рынок ждет, что альянс отложит увеличение производства нефти, запланированное на январь, в связи с сохраняющимися опасениями сокращения глобального спроса.

Банк России во вторник, 3 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 87,4 млрд рублей (при лимите 4 трлн 600 млрд рублей и спросе 2 трлн 87,4 млрд рублей) в среднем по ставке 20,95% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 26 ноября, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 884,1 млрд рублей (при лимите 4 трлн 410 млрд рублей и спросе 2 трлн 884,1 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 2 декабря поднялась на 13 базисных пунктов - до 21,22% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц увеличилась во вторник на 2 базисных пунктов - до 20,84% годовых, версия на три месяца повысилась на 3 базисных пункта, до 19,8% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила также 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и во вторник составила 18,76% годовых.