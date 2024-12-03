Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 3 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 8 базисных пунктов - до 70,73% от номинала (их доходность опустилась на 1 базисный пункт, составив 8,94% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 3 базисных пункта, подешевев до 74,02% от номинала (доходность увеличилась на 0,5 базисного пункта, составив 8,28% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 0,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 17,7% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 2 базисных пункта, до 69,21% от номинала (их доходность увеличилась на 6 базисных пунктов, до 30,37% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 5 базисных пунктов - до 65,06% от номинала (доходность выросла на 6 базисных пунктов, составив 23,01% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 6 базисных пунктов - до 66,88% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 базисного пункта, составив 14,65% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 3 базисных пункта - до 66,78% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 3 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют боковую динамику на фоне отсутствия важной статистики.

В центре внимания глобальных инвесторов на этой неделе будут находиться данные по американскому рынку труда, которые ожидаются в пятницу. Также интерес участников рынка привлечет региональный обзор Федеральной резервной системы, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Он будет обнародован в среду, в этот же день на мероприятии в Нью-Йорке состоится выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

В настоящее время участники рынка оценивают примерно в 75% вероятность уменьшения ставки ФРС в декабре не менее чем на 25 базисных пунктов с нынешнего диапазона в 4,5-4,75% годовых, по данным FedWatch Tool. Неделю назад прогноз незначительно превышал 59%.