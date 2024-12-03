"Финам" повысил рейтинг акций Li Auto до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Li Auto с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне HKD116 за штуку, что предполагает потенциал роста на 30,7%, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

Целевая цена депозитарных расписок (NASDAQ), представляющих права на 2 обыкновенные акции, составляет $29,7, потенциал роста - 30,3%.

"Как мы и ожидали, ралли в китайских акциях потребительского сектора оказалось непродолжительным. К настоящему времени акции Li Auto растеряли большую часть прироста, полученного после объявления мер по стимулированию экономики КНР. С пика начала октября бумаги упали почти на 30% и снова торгуются по привлекательным ценам", - пишет аналитик Игнат Иванов.

Li Auto разрабатывает, производит и продает гибридные электрокары премиум-класса.

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