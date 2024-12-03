"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ленты с целью 1280 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Лента" с целью 1280 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28%, стоп-приказ: 920 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эмитент приобретает вторую в России крупнейшую сеть магазинов в формате дрогери "Улыбка радуги" (насчитывает 1535 магазина с общей торговой площадью 204 тыс. кв. м и три распределительных центра), отмечают аналитики. Розничная выручка "Улыбки радуги" за 9 месяцев 2024 года составила 29,6 млрд руб., увеличившись на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумму сделки "Лента" не раскрывает.

"С технической точки зрения цена двигается к сильному уровню сопротивления. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 920 руб. риск на портфель составит 0,60%", - указывают эксперты "Финама".

"Лента" - российская розничная торговая компания, включающая в себя гипермаркеты и супермаркеты под одноименным брендом.

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