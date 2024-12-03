"Финам" подтверждает рейтинг акций Мосбиржи на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций "Московской биржи" на уровне "покупать" с целевой ценой 279,4 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста на 51%, сообщается в материале аналитиков инвесткомпрании.

"Московская биржа" в значительной степени выигрывает от жесткой монетарной политики в стране и показывает сильные финансовые результаты в этом году, - пишут эксперты. - Так, выручка компании в III квартале выросла на 56,3% (г/г) до 40 млрд руб., при этом чистый процентный доход взлетел в 2,2 раза до 25,1 млрд руб. благодаря существенному росту рублевых процентных ставок, что позволило компании с большей выгодой размещать остатки средств клиентов. Скорректированный показатель EBITDA подскочил на 54,9% до 30 млрд руб., при рентабельности по EBITDA на высоком уровне 75%, скорректированная чистая прибыль - на 75,8% до 23,4 млрд руб. Мы ожидаем, что процентные ставки в РФ будут оставаться высокими продолжительное время, и это окажет поддержку финпоказателям Московской биржи в ближайшие кварталы".

Долгосрочными драйверами роста бизнеса компании, по мнению аналитиков "Финама", должны стать продолжение восстановления российской экономики и улучшение ситуации на фондовом рынке, что будет способствовать дальнейшему росту интереса инвесторов к нему, расширение числа доступных для торговли инструментов, в том числе за счет новых IPO отечественных эмитентов, развитие портала "Финуслуги".

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