Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций "Ленты" на уровне "держать"

Инвестиционный банк "Синара" считает покупку "Лентой" сети дрогери-магазинов "Улыбка радуги" стратегически оправданной и сохраняет рейтинг акций "Ленты" на уровне "держать", сообщается в обзоре.

"Приобретение "Лентой" 100% акций компании АО "Торговый дом "Эра" - владельца сети магазинов в формате дрогери "Улыбка радуги" - стратегически оправданно: оно позволит "Ленте" диверсифицировать деятельность, не сосредоточиваясь на сегменте гипермаркетов, у которого, по нашему мнению, ограниченные перспективы, - пишет старший аналитик инвестбанка Константин Белов. - Покупка увеличит торговые площади "Ленты" на 8,6%, а продажи в 2025 году, по нашей оценке, - приблизительно на 5%".

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