"Финам" повысил рейтинг акций Группы Позитив до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций "Группы Позитив" с "держать" до "покупать" в связи с заметным снижением их стоимости, сохранив при этом целевую цену на уровне 2904 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 51%, сообщается в материале аналитика Леонида Делицына.

"Группа Позитив" продолжает предоставлять уникальную возможность заработать на росте российской индустрии информационной безопасности и замещении импорта", - пишет эксперт.

ПАО "Группа Позитив" - ведущий российский разработчик программного обеспечения, предоставляющий решения в области информационной безопасности (ИБ).

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