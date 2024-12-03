Базовым сценарием для Индекса Мосбиржи в ближайшее время является боковик - "Альфа-Инвестиции"

Базовым сценарием для Индекса Мосбиржи в ближайшее время является "боковик", считает руководитель направления информационно-аналитического контента "Альфа-Инвестиций" Василий Карпунин.

"После четырёх сессий роста не хватает драйверов, чтобы подъём рынка акций продолжился, - пишет эксперт. - Объём торгов снизился до 88 млрд рублей - это минимум за две недели, и торговая активность продолжит падать. Инфляция высокая и может вырасти ещё больше из-за ослабления рубля, поэтому инвесторы ожидают увеличения ключевой ставки. Это негативный фон для акций, поэтому до заседания ЦБ 20 декабря потенциал роста ограничен".

По мнению Карпунина, базовым сценарием для индекса Мосбиржи в ближайшее время является боковик. Его границы могут быть на уровне 2630 пунктов сверху и в районе 2500-2530 пунктов снизу, полагает эксперт.

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